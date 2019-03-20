華立砸百億 投資防城港產業園

2019-03-20 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西北部灣經濟規劃建設管理辦公室表示，華立集團股份有限公司18日與廣西防城港市人民政府在南寧市正式簽署協議，將投資100億元人民幣開展防城港邊境深加工產業園戰略合作。

中新社報導，華立是以醫藥為核心主業、多元化投資發展的企業集團，長期致力於開展國際產能合作，曾在東南亞參與泰中羅勇工業園、柬埔寨農業生態園區等項目的開發建設。防城港市是中國與東盟海陸相連的邊境港口城市，海港碼頭、邊境口岸通道資源豐富，目前已初步形成海鐵、公鐵、鐵海等多式聯運貿易物流新體系並實現常態化運營。

根據防城港邊境深加工產業園戰略合作協議，該項目將依託華立集團與防城港市各自優勢資源，在國際產能合作、邊境口岸發展、東盟市場開拓等方面進行戰略合作。

建設內容涵蓋海關監管區、大型公共冷庫及物流暫存倉儲區、標準廠房、跨境電商園區、商務辦公及配套生活服務、物流等。重點聚焦東南亞特產進口深加工、紡織服裝鞋帽、家居、建材、電線電纜、機械設備等產業鏈，為中國製造業國際產能合作、邊境貿易的合規多贏和可持續發展提供新的發展模式。

據介紹，上述項目將以防城港市下轄的東興為中心、防城區為兩翼，越南芒街為支點，邊貿通道為連接，推進境內外聯動，進出口並舉，實現中越、中國與東盟的跨境經濟深度合作。共同助力防城港「以邊旺市」，做大做強向海經濟和沿邊經濟，實現互利共贏。

廣西北部灣經濟規劃建設管理辦公室相關負責人說，前述項目簽約落地是廣西積極融入一帶一路、建設西部陸海新通道的具體體現，將為北部灣經濟區經濟發展注入新的動能。