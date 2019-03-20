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東莞電商強 4月加博會善用優勢

2019-03-20 02:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東東莞市政府黨組成員、第十一屆中國加工貿易產品博覽會（以下簡稱「加博會」）秘書處執行秘書長陳仲球透露，2018年，東莞市電子商務交易額達到4800億元人民幣，其中跨境電商進出口額達到370億元人民幣。

中新社報導，東莞是一座製造業名城，匯聚了眾多製造企業，被稱為「世界工廠」，同時也是聲名顯赫的電商城市。依託雄厚的製造業實力，東莞吸引了各類電商巨頭在此發展，全市網絡經營主體超過5.6萬戶，居廣東省地級市第一，各項電商指標均位居中國前列。

陳仲球當天在加博會秘書處辦公室與東莞市電商聯合會的深化戰略合作備忘錄簽約儀式上透露，東莞電商發展非常高質量、有水平。2018年，東莞電子商務交易額達到4800億元人民幣，其中跨境電商進出口額達到370億元人民幣。

陳仲球說，第十一屆加博會4月18日至21日在東莞舉辦，為適應新形勢和新變化，本屆加博會將更加注重電商平台的渠道優勢，加強資源整合，更好地幫助企業拓展銷售市場。陳仲球指出，加博會的參展企業有一個很大的特點，就是產品質量過硬，達到出口歐美市場的標準，但是，由於這些企業過去大多是原材料來源於國外、產品銷往國外的外向型經濟形式，在市場營銷理念和渠道方面，存在著一定的不足。電商企業的採購和介入，有利於發揮平台的渠道優勢，幫助企業拓展銷售市場，讓生產企業插上「互聯網+」的翅膀。

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