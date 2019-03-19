加速年輕化 騰訊傳裁員10%中階幹部

2019-03-19 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸最大網路科技公司騰訊控股，正在對自己動刀，36氪報導，騰訊展開10%中層幹部（簡稱「中幹」）去職，以加速公司年輕化，掀起史上最大一輪管理幹部裁撤，騰訊並未對此消息作出回覆。

報導指出，此次騰訊裁員包括助理總經理、副總經理、總經理、副總裁等級別的中層幹部。

據統計，騰訊大概有兩百多名中幹，此輪調整比例約為10%，有部門員工認為，裁撤比例將大於10%。

不過這場悄無聲息的人事調整，沒有官方公告或聲明，但不時會有離職同事寫的紀念文章在騰訊員工的朋友圈洗版。

從目前的訊息來看，此輪人事變動不僅涉及到平台與內容事業群、雲與智慧產業事業群、企業發展事業群等騰訊多個事業群及下屬業務線，還包括職能部門、對內做技術支持的技術工程事業群等一些不是做具體業務的部門。

本月稍早1篇報導也提到裁撤中階幹部的消息和10%的數字，而且這個決定直接來自騰訊最高管理層戰略會，該報導由微信公號「故事硬核」發出，公眾號的主要團隊均為資深記者，寫道：「每位最高管理層成員都接到裁撤中階幹部、為年輕人騰位置的任務。」

1名前騰訊產品經理評價，（一些中幹）早該優化了。騰訊互動娛樂事業群1個遊戲項目的負責人說：「許多以前經常拋頭露面的人，現在都沒怎麽看到冒頭了，心理承受不起的就離職了，但外面的環境更加惡劣，出去不幹事只指揮的人誰會要啊。」

騰訊總裁劉熾平在2018年騰訊20周年會議上表示，在未來一年內，有10%不再勝任的管理幹部要退，「尤其在中幹這個領域，我們幾個月之內很快地會完成10%的目標。」劉熾平希望騰訊能形成「能上能下」的新文化。