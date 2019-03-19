中國港口收費 下月大調降

2019-03-19 11:26 世界日報 綜合報導



中國交通部及國家發改委18日宣布，4月1日起降低港口收費標準從5%到最高20%，進一步減輕港口經營服務企業負擔，創造良好營商環境，該政策優惠為期五年。這也是全國「兩會」結束後，第一個宣布降低費用的新政策。

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中國新聞網報導，交通運輸部、國家發改委18日宣布修訂《港口收費計費辦法》，降低部分政府定價收費標準，將貨物港務費、港口設施保安費、引航（移泊）費、航行國內航線船舶拖輪費的收費標準分別降低15%、20%、10%和5%。

另外，合併收費專案將按照「減項、併項」原則，將堆存保管費、庫場使用費合併名稱為庫場使用費；將供水（物料）服務費、供油（氣）服務費、供電服務費合併名稱為船舶供應服務費；將垃圾接收處理服務費、汙油水接收處理服務費合併名稱為船舶汙染物接收處理服務費。

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市場預估，進一步開展的降費提效，將使貨櫃進出口成本大幅降低、進出口整體通關時間壓縮，營商環境得到逐步改善。

通知指出，要規範收費行為。港口經營人、引航機構等單位要嚴格執行政府定價，落實港口經營服務性收費目錄清單和公示制度，根據通知調整對外公示的收費專案名稱和收費標準。

同時，相關代理企業代收代付貨物港務費、港口設施保安費等政府定價收費，不得加價收費。不得透過各種手段變相提高收費標準、強制收費。

新規並規定圍油欄服務單位，不得對裝卸非持久性油類的船舶強制提供圍油欄服務，進一步清理規範港口經營服務性收費。具體規範圍油欄服務單位、拖輪經營人等不得超範圍、超標準收費。引航服務以外引領海上移動式平台在水域航行的技術服務費實行市場調節價，由引領服務單位與委託方協商確定具體收費標準。

新規自2019年4月1日起執行，有效期五年。而交通運輸部、國家發改委將根據政策執行和市場變化情況適時完善相關政策。新規上路後，現行收取港口設施保安費和港口收費計費辦法也將同時廢止。