茅台股價飆 市值破人民幣1兆

2019-03-19 11:28 世界日報 綜合報導



A股18日震盪攀升，早盤三大股指集體漲逾1%，「A股股王」貴州茅台盤中一度漲近5%，股價達人民幣814元，刷新歷史新高，市值突破人民幣1兆元。午盤後回落，貴州茅台漲4.02%，暫收人民幣808.54元

A股股王貴州茅台股價創新高 市值突破人民幣1兆元 分享 facebook

貴州茅台目前總市值約人民幣1兆48億元；自2003年底部以來，貴州茅台盤中最高漲幅已經超過220倍。公開數據顯示，這是貴州茅台自2018年6月以來，股價第3個站上人民幣800元的交易日，也是第5次市值超過人民幣兆元。

復權後價格計算，貴州茅台2003年9月23日最低價格不到人民幣26元，如今還原權值價格近人民幣5800元。

18日開盤，各大股指震盪攀升，白酒股獨領風騷，釀酒類股漲幅近5%，化纖、食品、醫藥、家電、保險等漲幅也較大。

每日經濟新聞報導，華泰證券表示，從基本面的角度看，在飛天茅台批發價格堅挺的背景下，白酒的市場需求要好於市場此前的悲觀預期。從估值的角度看，經過本輪的估值修復後，當前白酒行業的市盈率估值相較過去10年平均水平僅溢價3%，在龍頭企業業績持續正增長情況下或有繼續向上空間。

國信證券報告，貴州茅台3月配額陸續投放，但貨源整體依然偏緊，各地批價小幅提升在人民幣1770至1820元。