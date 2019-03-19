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印巴百年衝突升級！簽署「和平協議」有用嗎？

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人民幣中間價 上調26點

2019-03-19 10:15聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

人民幣兌美元中間價第二日上調，報6.7062，較上日中間價6.7088，上調26點或0.04%。

中間價較昨午4時30分收市6.7123，高61點；較昨晚11時30分夜盤收市6.7135，高73點。

人民銀行公開市場今日將進行500億元(人民幣．下同)7天期逆回購操作。

今日無逆回購到期，據此計算，公開市場單日實現500億元淨投放。

人行公開市場昨日未有續做到期的3260億元中期借貸便利(MLF)，當日進行600億元7天期逆回購操作，按此計算，單日淨回籠2660億元。

（香港財華社照片）
（香港財華社照片）
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