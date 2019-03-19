滬指開市靠穩 石油股漲1%

2019-03-19 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市今天早上開市個別發展，上證指數高開3點。

上證指數開市報3099點，升3點或0.11%；現報3103點，升7點或0.23%。

深成指開市報9844點，升1點或0.01%；現報9822點，跌20點或0.21%。

滬深300指數開市報3856點，升4點或0.13%；創業板指數開市報1706點，跌不足1點或0.05%。