科創板申報首日 民生證券：已提交兩企業

2019-03-18 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林茂仁 ╱即時報導



一財網報導，民生證券的相關人士透露，經過近四個月的籌備準備，這次民生證券在科創板申報首日提交兩家企業為廣東利元亨和天奈科技。

上交所科創板上市審核系統今天上線，但上交所沒有透露券商提出申請的情況。

中國證券報報導，今天已有多家保薦機構通過這一系統提交相關企業的申請。如果上交所在5個工作日之內做出受理決定，這些企業最晚會在本周五進行預披露。

目前已有多家科創企業明確表達了進軍科創板的意願，一些券商也在積極運作。

廈門證監局官網資訊顯示，國金證券日前提交了特寶生物輔導工作報告，公司擬變更申請上市交易所及板塊為科創板。

在此之前，初步統計已有江蘇北人、金達萊、復旦張江、賽特斯、大力電工、先臨三維6家公司發佈公告，明確擬申請科創板上市；新光光電、煙臺睿創、啟明醫療、聚辰半導體、申聯生物等公司正在進行科創板上市輔導或者已經完成輔導。

按相關流程，受理審核期限可能是三個月，這代表第一批科創板企業最早可能出現在6月中旬。

外界估計，初期可望有30家企業提出申請，涵蓋高階製造業、半導體及生技醫療產業。國泰君安證券預估，科創板初期發行規模將在人民幣500億元以內，審核通過的發行家數在20-50家，會在一定程度上分流傳統市場IPO規模。