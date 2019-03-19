美六大家居品牌 抱團入陸市場

2019-03-19 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「中國家具之都」─廣東東莞厚街鎮政府表示，美國六大頂級家居品牌Bernhardt，Century，Vanguard，Hancock & moore，Maitland-Smith，Stanley與該鎮楷模集團簽約，組團進入中國市場，將在文化、產品、設計、教育四個維度與中國企業展開深入合作。

中新社報導，東莞厚街鎮家具製造業發達。近年來，隨著中國家具產業的轉型升級，越來越多國外家具品牌藉助厚街傢具平台進入中國市場。Century集團CEO表示，他們非常看好中國的市場。過去美國傢具品牌與中國企業合作很多隻是停留在生產製造上，但是這次他們與楷模集團的合作將更深入。Century集團旗下的所有設計團隊都會與中國企業進行共享合作。

Vanguard集團CEO表示，厚街的傢具產業讓他覺得驚喜，這裡有漂亮的傢具店和好產品。Vanguard有著美國「現代傢具風向標」的美譽，他希望Vanguard的設計力量能為中國消費者帶來國際化的家居生活產品。

楷模集團董事長徐國芳表示，隨著中國市場的增長，中國消費能力不斷強大，美國頂級家居品牌也迫切想進入中國市場。此次組團進入中國的美國六大家居品牌，都是在美國影響力排名前十的百年品牌。通過與中國企業深度合作，這些品牌可以更瞭解中國市場。接下來，美國家居品牌將針對東方人生活習慣來改造和開發，讓產品更本土化。