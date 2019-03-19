普洱國際咖啡博覽會 成果豐碩

2019-03-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆普洱國際精品咖啡博覽會已在17日於雲南省普洱市閉幕。持續3天的博覽會吸引了來自中國、美國、哥倫比亞、哥斯達黎加、盧安達、日本等20個國家和地區的400餘名展銷商、採購商及業內專家參展參會。

新華社報導，中國商務部流通產業促進中心副主任安寶軍表示，「我國咖啡消費市場發展潛力巨大。未來依託強大的國內消費市場，我國咖啡產業將會迎來更大發展機遇。」此次咖博會將為打造雲南咖啡品牌、帶動咖農增收、推動咖啡產業扶貧提供平臺，助力中國咖啡精品化、標準化、產業化、國際化發展。

普洱作為亞洲最早種植咖啡的地區之一，與咖啡結緣已有100多年的歷史。目前，普洱咖啡種植面積達80萬畝、產量6萬噸，每年在普洱交易的咖啡超過10萬噸，出口30多個國家和地區。

來自德國的埃里克．巴登6年前在中國創辦了「咖啡公社」，促進了雲南咖啡與歐洲烘焙商之間的聯繫交流。

針對歐洲咖啡市場的特點及歐洲生豆買家對咖啡的品質需求，他表示，中國咖啡以雲南咖啡為代表，雲南種植的卡蒂姆具有甜度高、口感醇厚等突出特點，通過加工還帶有獨特的堅果和花香味，在歐洲市場具有很大發展空間。

「過去十年間，中國咖啡產量大幅增長。不斷提高當地咖啡品質的穩定性，就會給咖農帶來直接的經濟回報。」美國精品咖啡協會前執行董事特德．林格爾説。

咖博會期間，當地還舉辦了第四屆雲南咖啡生豆大賽。在參賽的133支咖啡豆中，80分以上的有127支，咖啡豆精品率達95.49%，較去年相比增加了1.18%。