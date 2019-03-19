50城房價收入比 深圳買房最難

2019-03-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據易居房地產研究院15日發佈的《2018年全國50城房價收入比報告》顯示，2018年中國50個城市房價收入比均值相比上年小幅下降。50個城市中，深圳的房價收入比最高，長沙最低。

中新社報導，房價收入比是指家庭住房總價與年度居民家庭可支配收入的比值。這一指標衡量城市居民購買住宅的支付能力，國際上，也會將之作為衡量房價泡沫的參考性指標。儘管房價收入比是一個全球通用的指標，但其合理範圍卻沒有嚴格界定。一般而言，在發達國家，房價收入比超過6則視為泡沫區，而在居民收入較低的國家，這一數據會相對較高。

報告顯示，2018年，受監測的中國50個城市房價收入比均值為13.9，相比2017年的14.1下降了1.4%。從2018年50城的房價收入比排名來看，排在前五位的城市分別是深圳、三亞、上海、北京和廈門，這些城市的房價收入比均超過20，最高的深圳達到34.2。房價收入比高直接說明這些城市的購房難度最大。

易居研究院研究員沈昕表示，具體來看，北京、上海、深圳三座一線城市由於土地稀缺，新增供應有限，房價一直居高不下，三亞是全國著名的旅遊城市，投資需求一直較為旺盛，廈門則是近幾年房價漲幅較大。值得注意的是同為一線城市的廣州房價收入比大幅低於其他三城，主要由於廣州土地供應充足，且價格相對北上深較低，使得廣州房價大幅低於北上深，是一線城市中購房難度最小的。

排在末五位的城市分別是長沙、烏魯木齊、煙台、韶關和瀋陽，房價收入比都不超過8，購房相對輕鬆。沈昕指出，長沙這兩年來房價雖然出現了較大幅上漲，但此前這個城市房價一直較低，且經濟發展強勁，人均可支配收入連續多年高速增長，是50城中唯一一個房價收入比低於7的城市。其它幾個城市是東北和西北的二線城市及三四線城市。