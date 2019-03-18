上交所科創板上市審核系統上線 首波料有30家申請

2019-03-18 15:31 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



科創板開動，第一波30家申請。 中國新聞社 分享 facebook 上海證券交易所科創板發行上市審核系統18日「開門迎客」，外界估計，初期可望有30家企業提出申請，涵蓋高階製造業、半導體及生技醫療產業。

上海證券報報導，上交所科創板上市審核系統上線，所有透過審核系統提交的文件，將被視為正式的科創板股票發行上市申請文件。按相關流程，受理審核期限可能是三個月，這代表第一批科創板企業最早可能出現在6月中旬。

第一財經日報、華西都市報報導，首批科創板企業在3月申報，且數量約為30家左右，首批專案大都在中金公司、中信證券、中信建投以及華泰聯合手中，不過，除「三中一華」外，還有多家大型投行在籌備首批項目，上海的國泰君安和海通證券其實都有儲備的項目。

根據科創板的註冊審核程序，在預溝通之後，保薦人提交申請文件，在30個工作日內補正，經交易所核對後受理，再進入到首輪問詢以及多輪問詢，之後經過上市委員會審議，20個工作日內證監會出註冊決定，一年內可發行。

國泰君安證券預估，科創板初期發行規模將在人民幣500億元（約75億美元）以內，審核通過的發行家數在20至50家，會在一定程度上分流傳統市場IPO規模。

山東證監局14日發布有關睿創微納的上市輔導工作總結報告，將申請科創板上市，輔導機構為中信證券。中信證券表示，輔導工作小組對睿創微納進行綜合評估，認為公司已具備發行上市的基本條件。

包括浙江證監局、黑龍江證監局發布的上市輔導企業基本情況公示文件中，杭州啟明醫療、哈爾濱新光光電等將備戰科創板上市。

上海證監局發布的輔導工作進展報告也顯示，上海申聯生物、上海聚辰半導體，將申報上市類別變更為科創板。

根據這些企業公布的輔導計畫，輔導時間最短只要一個多月，某中型上市券商投行部人士表示，企業輔導時間根據各地證監局的不同要求會有所差異，一兩個月的輔導期較主板和創業板速度快，可見證監局根據科創板和註冊制特點進一步優化輔導工作機制。

防控風險…嚴把七道關卡

上海證券交易所16日召開設立科創板並試點註冊制會員動員會，近百家會員單位主要負責人出席，上交所強調，設立科創板並試點註冊制是大事，防控風險是第一要務，會員單位要「嚴把七道關」。

澎湃新聞報導，七道關卡包括交易許可權開通、企業選擇、發行定價、材料申報、上市初期交易監管、系統安全運行和廉潔，按照「高標準、穩起步、嚴監管、控風險」的基本要求，共同做好設立科創板並試點註冊制各項準備工作。

上交所近期將設科創板股票公開發行自律委員會，由股票發行及市場主要參與主體共同組成。

中科沃土基金公司董事長朱為繹表示，從目前科創板的定位情況看，預計前期登陸科創板的企業將主要集中於北上廣深等地，預計IPO企業和新三板企業將成為登陸科創板企業主要儲備庫。

對於A股上市公司分拆子公司和「港股+科創板」模式，他認為，上市公司拆分和「港股+科創板」仍有大量細節問題需解決，案例不會多。