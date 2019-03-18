親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

上交所科創板上市審核系統上線 首波料有30家申請

2019-03-18 15:31世界日報 記者林宸誼╱綜合報導

科創板開動，第一波30家申請。 中國新聞社
科創板開動，第一波30家申請。 中國新聞社
分享
上海證券交易所科創板發行上市審核系統18日「開門迎客」，外界估計，初期可望有30家企業提出申請，涵蓋高階製造業、半導體及生技醫療產業。

上海證券報報導，上交所科創板上市審核系統上線，所有透過審核系統提交的文件，將被視為正式的科創板股票發行上市申請文件。按相關流程，受理審核期限可能是三個月，這代表第一批科創板企業最早可能出現在6月中旬。

第一財經日報、華西都市報報導，首批科創板企業在3月申報，且數量約為30家左右，首批專案大都在中金公司、中信證券、中信建投以及華泰聯合手中，不過，除「三中一華」外，還有多家大型投行在籌備首批項目，上海的國泰君安和海通證券其實都有儲備的項目。

根據科創板的註冊審核程序，在預溝通之後，保薦人提交申請文件，在30個工作日內補正，經交易所核對後受理，再進入到首輪問詢以及多輪問詢，之後經過上市委員會審議，20個工作日內證監會出註冊決定，一年內可發行。

國泰君安證券預估，科創板初期發行規模將在人民幣500億元（約75億美元）以內，審核通過的發行家數在20至50家，會在一定程度上分流傳統市場IPO規模。

山東證監局14日發布有關睿創微納的上市輔導工作總結報告，將申請科創板上市，輔導機構為中信證券。中信證券表示，輔導工作小組對睿創微納進行綜合評估，認為公司已具備發行上市的基本條件。

包括浙江證監局、黑龍江證監局發布的上市輔導企業基本情況公示文件中，杭州啟明醫療、哈爾濱新光光電等將備戰科創板上市。

上海證監局發布的輔導工作進展報告也顯示，上海申聯生物、上海聚辰半導體，將申報上市類別變更為科創板。

根據這些企業公布的輔導計畫，輔導時間最短只要一個多月，某中型上市券商投行部人士表示，企業輔導時間根據各地證監局的不同要求會有所差異，一兩個月的輔導期較主板和創業板速度快，可見證監局根據科創板和註冊制特點進一步優化輔導工作機制。

防控風險…嚴把七道關卡

上海證券交易所16日召開設立科創板並試點註冊制會員動員會，近百家會員單位主要負責人出席，上交所強調，設立科創板並試點註冊制是大事，防控風險是第一要務，會員單位要「嚴把七道關」。

澎湃新聞報導，七道關卡包括交易許可權開通、企業選擇、發行定價、材料申報、上市初期交易監管、系統安全運行和廉潔，按照「高標準、穩起步、嚴監管、控風險」的基本要求，共同做好設立科創板並試點註冊制各項準備工作。

上交所近期將設科創板股票公開發行自律委員會，由股票發行及市場主要參與主體共同組成。

中科沃土基金公司董事長朱為繹表示，從目前科創板的定位情況看，預計前期登陸科創板的企業將主要集中於北上廣深等地，預計IPO企業和新三板企業將成為登陸科創板企業主要儲備庫。

對於A股上市公司分拆子公司和「港股+科創板」模式，他認為，上市公司拆分和「港股+科創板」仍有大量細節問題需解決，案例不會多。

上海中信半導體
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

李嘉誠退休一周年 長和股價年跌18.9%

2019-03-18 15:27

遍及全大陸！這些知名超市賣的星巴克咖啡粉 竟是假的

2019-03-18 15:30

重慶GDP增速回落 媒體劍指薄、王、孫遺毒

2019-03-18 15:53

大陸網售智能馬桶蓋4成不合格 恐有觸電風險

2019-03-18 15:32

中國工信部部長：5G牌照很快就要發放了

2019-03-18 15:24

碧桂園2018年營收獲利 雙雙優於預期

2019-03-18 14:58

領展又加價！停車場4年漲40% 天水圍人怒轟

2019-03-18 13:04

科創板首批IPO名單今揭曉 A股早盤震盪

2019-03-18 10:22

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

陸拚打假 鮑師傅打贏商標戰

2019-03-18 01:57

調控2年 北京新房成交量近腰斬

2019-03-18 01:57

廣州公交業首見5G戰略

2019-03-18 01:57

AI人工智慧 擬發展規模化應用

2019-03-18 01:57

網售智慧馬桶蓋 4成不合格

2019-03-18 01:57

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

從天價香椿看通縮預期

2019-03-18 00:28

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

陸科創板七道防火牆 嚴把關

2019-03-17 23:16

美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34

習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32

重慶GDP增長降速 陸媒劍指薄熙來、孫政才

2019-03-17 14:32

中國減製造業增值稅 賓士、富豪等名車紛紛降價

2019-03-17 14:14

陸企名人堂／高登鋁業李婧 自詡「付二代」

2019-03-17 13:38

台港澳境外所得免稅 比原來寬鬆

2019-03-16 23:50

捷豹路虎跟進下調在大陸車價 最高降幅39萬元

2019-03-16 22:06

台胞境外所得免稅優惠判定標準 陸官方明確做出解釋

2019-03-16 17:09

蘋果中國北方首座數據中心動工 位於內蒙古烏蘭察布

2019-03-16 15:26

陸股一周／減稅利多 上證擁抱牛市

2019-03-16 13:56

恒大健康花23.3億 控股荷蘭一汽車驅動技術公司

2019-03-15 19:03

聯想集團楊元慶：一些網企求獨大 應加強反壟斷

2019-03-15 17:13

北京瞭望／房地產稅的疑問與去向

2019-03-11 23:20

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

尾牙抽中50萬事後「無故被開除」公司堅持不付錢

2019-03-18 10:31

月薪7萬徵茶水助理 大學生嘆：幹嘛辛苦讀書！

2019-03-18 13:02

凌友詩受訪再開砲：蔡政府處罰我 是想殺一儆百

2019-03-18 10:28

北京全面圍堵 我駐港代表 9個月派不出去

2019-03-18 00:17

遍及全大陸！這些知名超市賣的星巴克咖啡粉 竟是假的

2019-03-18 15:30

共軍少將：兩制台灣方案想聽「台灣軍營」聲音

2019-03-18 09:44

港地鐵列車測試卻相撞 兩司機受傷

2019-03-18 09:18

連組長都派不出去...兩岸冰封 疏通道跟著打結

2019-03-17 23:40

凌友詩挨罰50萬元要申訴 「在中國沒機會」

2019-03-17 23:44

台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42

油麻地槍案畫面曝光 疑犯衝入砍人警開槍

2019-03-17 18:12

港鐵撞車／出事時正測試新信號系統 列車轉向架偏離路軌

2019-03-18 11:09

沙林傑之子談父親：他不是隱士更像學者

2019-03-17 19:15

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

蔡政府上台後 陸委會正副主委無緣訪港澳

2019-03-17 23:32

1斤香椿售價=10隻鮑魚 中國網友嘆吃不起

2019-03-18 14:48

陸問題零食好扯「肥牛辣條」無牛肉「蝦扯蛋」沒蝦沒蛋

2019-03-18 10:51

冒牌星巴克即溶咖啡 流竄北京南京超市

2019-03-18 10:41

A股股王貴州茅台股價創新高 市值突破人民幣1兆元

2019-03-18 14:36

港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09

成都3家長被指食安照片造假 網民不知該信誰

2019-03-17 17:25

寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57

中共發布新疆白皮書 稱嚴厲打擊極端主義

2019-03-18 11:15

習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32

照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40

習近平訪義怕遭竊聽 下榻「離美使館遠一點」

2019-03-17 23:51

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

無影腳再現！佛山男抬腳輕踢蚊子 電梯門瞬間半毀

2019-03-18 16:09

咸陽市紀委書記被查 10天前自殺未遂

2019-03-18 14:05

美國之音：大陸反衛星技術強 瞄準美軍軟肋

2019-03-18 15:39

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

陸發布新疆反恐白皮書 5年抓近1.3萬人

2019-03-18 15:04

美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

中共新修黨政幹部任用條例：突出政治標準

2019-03-17 20:36

背部肉推到胸？美容院稱按摩技術通過諾獎認證 多人控受害

2019-03-18 15:40

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

大陸網售智能馬桶蓋4成不合格 恐有觸電風險

2019-03-18 15:32

陸拚打假 鮑師傅打贏商標戰

2019-03-18 01:57

AI人工智慧 擬發展規模化應用

2019-03-18 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top