中國工信部部長：5G牌照很快就要發放了

2019-03-18 15:24 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／北京18日電



工信部部長：5G牌照將很快發放。 中國新聞社。 分享 facebook 隨著華為孟晚舟事件效應，使得5G成為熱門話題，連位在梅地亞賓館的全國兩會新聞中心，首次實現「5G網路全覆蓋」也成了新聞焦點。工信部部長苗圩在兩會期間透露，「5G牌照將很快發放了！」

當記者進入全國兩會新聞中心現場體驗，從手機上搜尋Wi-Fi訊號，確有標註「China Unicom-5G」（中國聯通5G）的訊號，但需要有密碼連接，各家媒體記者若要傳輸稿件只能使用4G。由於尚未發放5G牌照，新聞中心只有特定幾台電腦才能體驗飆速傳輸。

要下載一部藍光25G的電影，在4G時代下載時間要花上15分鐘，進入5G時代，下載時間只需要15秒。5G時代速度比4G快上10到100倍，在兩會新聞中心實際體驗，畫面確實更為流暢，現場還可戴上VR眼鏡，觀看人民大會堂的兩會開議，上下移動更有身歷其境感。其實今年部分地方政府，召開兩會時已搶先使用。

兩會開議期間，中央電視台出動上百名工作人員建置5G站點，訊號覆蓋天安門，還把央視春晚首次試播成功的「5G+4K」連線新科技搬到人民大會堂，把相關報導傳回央視總台，並透過華為5G摺疊式手機在4K投屏上播映高畫質影像。

2019年可說是中國的「5G元年」。隨著華為、中興、小米、OPPO等手機大廠先後公布自己的5G手機，再加上5G基礎建設陸續完成，北京移動更計畫年底前在北京五環內實現5G信號全覆蓋。

媒體關切「5G牌照何時發放」？工信部部長苗圩說，今年下半年，能夠具備商業使用的5G手機將會投放市場。