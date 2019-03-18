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領展又加價！停車場4年漲40% 天水圍人怒轟

2019-03-18 13:04世界日報 香港18日電

領展停車場連年加租再掀民怨！領展轄下全港近6.1萬個泊位，4月1日起又加價，其月租車位平均加幅高達12.7%，創近年新高，其中天水圍更有屋邨停車場的按年加幅高達16%。大公報報導，有領展停車場的租金幾乎與同區鄰近私人停車場看齊，部分停車場在「獨市」下更「撳住搶」，泊車位月租超過3000港元（約382美元），高於同區市價。有區議員透露，領展停車場月租持續高企，有車主不惜鋌而走險，情願違泊，被抄牌罰款當交租。

領展天水圍屋邨車場狂加租16% 香港中國通訊社
領展天水圍屋邨車場狂加租16% 香港中國通訊社
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天水圍車主發起反對領展停車場加租行動，集會表達車主的意願。車主認為停車場加價，但服務或設施沒有相應提升和更新，加價不合理。香港社區車位不足，領展的停車場幾乎壟斷公共屋邨市場，天水圍社區更為嚴重，車主認為沒有其他選擇。

據報導，領展停車場加租已非新鮮事，惟今年加幅創近六年新高，月租車位平均加幅達12.7%、貨車及電單車位加約8%；時租車位則加一、兩元不等。

領展天水圍屋邨車場狂加租16% 香港中國通訊社
領展天水圍屋邨車場狂加租16% 香港中國通訊社
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報導稱，領展有向月租車主提供總值2800元的回贈優惠，包括400元油券、500元汽車投保現金券、1480元洗車、吸塵、車漆保護優惠券、400元泊車代用券；傷健人士則可享四折月租及時租泊車優惠，總優惠金額超過1.1億元，但大批車主表示「唔收貨」。

報導指出，領展旗下的停車場中，天水圍天耀邨停車場加租「最狼」，按年加幅超過16%。民建聯立法會議員梁志祥稱，該停車場2016年加價8.2%、2017年加價9.8%，去年又加價12%後，連續第四年瘋狂加租，累計升幅超過40%。他昨日在天水圍天耀邨向領展抗議時批評，元朗天水圍泊位短缺，車主無奈地被「撳住搶」。領展每年提出遠高於通脹多倍的加幅，令人震怒。

領展天水圍屋邨車場狂加租16% 香港中國通訊社
領展天水圍屋邨車場狂加租16% 香港中國通訊社
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民建聯大埔區議員胡健民租用領展轄下的大埔廣福邨停車場六、七年。他表示，車位近年「密密加價」，由最初的1000多元，加至去年約2500元，而下月更進一步調整至2800元。相比鄰近距離約800米的寶湖花園私人停車場，私家車位月租約2900元。胡健民形容，領展參考市價而調整租金，美其名「平人一百幾十（元）」，實際上漠視公屋戶、基層市民的需求。

領展回覆記者查詢時表示，月租收費調整旨在彌補工資、維修及保養等營運開支的加幅。整體而言，收費調整與過往相若，領展停車場對比區內其他停車場仍然具競爭力。領展將繼續就相關事宜與持份者保持溝通。

停車場車主香港
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