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科創板首批IPO名單今揭曉 A股早盤震盪

2019-03-18 10:22聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸股市科創板今（18）日起接受申請，同時意味著，首批申請擬科創板上市企業在今天揭曉。市場本周聚焦科創板、中美貿易協議進展以及上市公司業績，預計大市將維持反覆震盪走勢。

近期A股強勢股今日集體大跌，市北高新、益生股份、盈方微、龍津藥業等跌停，順灝股份、國電南自、張江高科跌超過9%。上證指數早盤一度下跌近0.4%。

香港經濟日報報導，上海證券交易所的科創板審核系統今日起上綫，正式接受券商科創板企業申報材料。上交所上周六（16日）舉行「設立科創板並試點註冊制」會員準備工作座談會，強調保證科創板二級市場交易平穩運行。

按相關流程，受理審核期限可能是3個月，這意味着第一批科創板企業最早可能在6月中旬出現。國金證券首席策略分析師李立峰預計，科創板首批企業將在20至25家左右，主要集中高端製造、半導體、醫藥等3大行業。

證券日報統計，目前已經有11家企業明確公告申請科創板上市，分別是啟明醫療、聚辰半導體、新光光電、申聯生物、華夏天信、賽特斯、金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維及復旦張江。保薦機構方面，中金公司、中信建投證券、國信證券、中泰證券、平安證券均有公告申請的輔導項目。

兩會上周結束後，市場本周再次聚焦中美貿易能否達成協議。雖然中美雙方都表示談判取得進展，但仍未能達到最終協議，中美領導人本月底前亦不會會面簽署協議，故市場密切注視協議進展，而相關消息將繼續影響市場情緒。

照片／新浪財經網
照片／新浪財經網
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