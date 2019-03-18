科創板首批IPO名單今揭曉 A股早盤震盪

2019-03-18 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸股市科創板今（18）日起接受申請，同時意味著，首批申請擬科創板上市企業在今天揭曉。市場本周聚焦科創板、中美貿易協議進展以及上市公司業績，預計大市將維持反覆震盪走勢。

近期A股強勢股今日集體大跌，市北高新、益生股份、盈方微、龍津藥業等跌停，順灝股份、國電南自、張江高科跌超過9%。上證指數早盤一度下跌近0.4%。

香港經濟日報報導，上海證券交易所的科創板審核系統今日起上綫，正式接受券商科創板企業申報材料。上交所上周六（16日）舉行「設立科創板並試點註冊制」會員準備工作座談會，強調保證科創板二級市場交易平穩運行。

按相關流程，受理審核期限可能是3個月，這意味着第一批科創板企業最早可能在6月中旬出現。國金證券首席策略分析師李立峰預計，科創板首批企業將在20至25家左右，主要集中高端製造、半導體、醫藥等3大行業。

證券日報統計，目前已經有11家企業明確公告申請科創板上市，分別是啟明醫療、聚辰半導體、新光光電、申聯生物、華夏天信、賽特斯、金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維及復旦張江。保薦機構方面，中金公司、中信建投證券、國信證券、中泰證券、平安證券均有公告申請的輔導項目。