網售智慧馬桶蓋 4成不合格

2019-03-18 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市市場監督管理局日前發布最新網路平台銷售智慧馬桶蓋品質抽查結果，28批次產品中，11批次被檢出不合格，不合格檢出率高達39.3%。部分不合格產品，可能會導致人體有觸電的風險。

據央視新聞報導，上海市市場監督管理局消保處諸張贏表示，根據抽檢的結果來看，智慧馬桶蓋的商品品質參差不齊，有一些商品存在一些結構上的缺陷，或者說安全上具有隱患，會對消費者帶來一些風險。

檢出的不合格智慧馬桶蓋存在的典型的品質問題主要有五方面：安全結構、對觸及帶電部件的防護、接地措施、輸入功率，以及標誌和說明。抽查結果暴露出來的5個不合格項目，有4個都是跟電氣安全直接相關，這些不合格項目都屬於嚴重不符合項。

上海海關機電中心項目一部主任倪斌表示，發現有部分產品結構，包括防觸電不合格。電器的接地結構安全，是很多家用電器的安全硬指標，對於智慧馬桶蓋來說，就是要求如果絕緣保護失去作用，就會直接導致消費者的觸電危險，這是直接會有人身傷害的。

報導指出，最終檢測出的安全結構項目不合格的智慧馬桶蓋，占比超過了所有不合格11批次的三分之一，達到4批次。上海市市場監管局抽檢的智慧馬桶蓋全部來自網售平台。其中，百聯e城抽檢七批准，有四次不合格；1號店抽檢七批次，三次不合格；京東商城抽檢八批次，二批次不格合；東方CJ網站抽檢六批次，二批次不合格。

這些不合格產品價格大多在1000到2000元（人民幣，下同）之間，價格最高的是寧波吉田智能潔具科技公司的一款產品，為3980元。

此外，此次來抽檢五批次標稱來自韓國的智慧馬桶蓋產品，結果有三批次不合格。另有一批標稱美國產品的馬桶蓋，也被檢出不合格。