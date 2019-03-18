AI人工智慧 擬發展規模化應用

2019-03-18 01:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



聲音動聽的「AI女主播」參加今年大陸全國兩會新聞播報，走紅網路。研發出「AI女主播」的科大訊飛股份有限公司，位於安徽合肥的「中國聲谷」，是中國大陸首批新一代人工智慧開放創新平台之一，擁有認知智能國家重點實驗室。

中新社引述科大訊飛旗下的訊飛有聲團隊負責人指出，這位主播是一款通過語音合成技術實現人工智慧應用的新產品。透過採集錄製真人的聲音素材，再通過聲音標注以及機器的深度學習算法，構建出發音聲學模型，在此基礎上，輸入任意文本即可實現語音合成。此外，應用圖像處理等技術，使得主播形象更加逼真，播報時的自然表情和精準口型，達到以假亂真的效果。

有了「AI女主播」，自然少不了「AI記者小白」。研發團隊還開發一款助理記者機器人，通過聲音採集，復製出大陸央視主持人白岩松的合成音庫。「除了在音色上要模仿得惟妙惟肖，在說話節奏和情感上也要盡量還原。」訊飛有聲團隊負責人說。

科大訊飛董事長劉慶峰認為，2019年人工智慧將會出現規模化應用落地。比如說，人工智慧與醫療結合，「智醫助理」已經在安徽部分區縣實現應用，能够輔助醫生看上百種病；人工智慧賦能媒體，紀錄片「創新中國」中用語音合成技術配音，成為全球首部人工智慧配音紀錄片；人工智慧進入教育，通過智慧課堂及大數據精準教學，實時瞭解每個學生的學習情況，做到因材施教，提升教學質效。

劉慶峰表示，人工智慧大規模的應用也會幫助人工智慧技術不斷迭代和優化。儘管中國大陸人工智慧應用正在擴大，但在人工智慧部分關鍵領域，距離世界一流水平還有差距。他認為，必須加強在人工智慧源頭技術創新上的投入，不斷在人工智慧原始技術上取得創新突破。

據「中國聲谷」運營單位—安徽省信息產業投資控股有限公司總裁祁東風表示，截至2018年底，園區內的人工智慧開放服務及產業支撐平台開發團隊總數超過92萬，孵化團隊超過3800家，「中國聲谷」實現產值650億元人民幣。