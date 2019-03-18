親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

調控2年 北京新房成交量近腰斬

2019-03-18 01:57聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

北京史上最嚴厲樓市調控政策實施至今已整整兩年，在數十條調控政策影響下，北京新房成交量近乎「腰斬」，商住房交易更是跌入了谷底，而二手房房價下跌了11.3%。

為引導樓市回歸理性，自2017年3月17日北京推出以「認房認貸」為核心的史上最嚴格的調控政策，相繼推出了30多條調控政策，招招劍指投資投機性炒房。據中原地產統計數據顯示，自2017年3月18日至2019年3月14日，北京新房成交50643套，比兩年前成交98399套，下降了48.5%，刷新歷史最低紀錄。

兩年來，遭受打擊最大、跌幅最大的是商住房。據中原地產統計數據顯示，調控2年來，商住房實際簽約量僅有9000套，比此前下降了91%。

新房和商住房成交量全面萎縮，二手房市場也呈現下滑趨勢。據貝殼研究院數據顯示，「3．17」調控後，北京二手房價格連續9個月下跌，累計跌幅13.5%。2018年春節後，在季節性回升及學區房政策影響下，二手房均價自3月起經歷8個月回升之後，隨著成交熱度的下降又出現回落，全年均價同比下跌3.3%。

進入2019年以來，隨著前期積壓需求的釋放，北京二手房均價止跌。鏈家數據顯示，2019年2月，北京二手房均價為每平方公尺59898元人民幣，較2017年3月的高點下跌11.3%。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，在嚴厲的調控政策影響下，北京房地產市場已獲明顯效果，成交量調整至歷史中等水平，價格累計跌幅超過10%。

針對未來北京樓市走勢，中原地產首席分析師張大偉表示，當前北京市場雖有所回暖，但仍未恢復到調控前的狀態。根據監管層的表態，調控政策不可能有根本性的鬆動。

因此，未來北京樓市將繼續維持在「低位平穩運行」的狀態。

業內人士認為，隨著共有產權住房、限房價等項目的大量推出，北京新房市場將告別多年供不應求的狀態，部分區域甚至會出現供大於求的現象。2019年，北京新房市場仍將保持穩定趨勢，成交量或將有小幅提升。

北京二手房
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

陸拚打假 鮑師傅打贏商標戰

2019-03-18 01:57

廣州公交業首見5G戰略

2019-03-18 01:57

AI人工智慧 擬發展規模化應用

2019-03-18 01:57

網售智慧馬桶蓋 4成不合格

2019-03-18 01:57

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

從天價香椿看通縮預期

2019-03-18 00:28

陸科創板七道防火牆 嚴把關

2019-03-17 23:16

美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34

習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32

重慶GDP增長降速 陸媒劍指薄熙來、孫政才

2019-03-17 14:32

中國減製造業增值稅 賓士、富豪等名車紛紛降價

2019-03-17 14:14

陸企名人堂／高登鋁業李婧 自詡「付二代」

2019-03-17 13:38

台港澳境外所得免稅 比原來寬鬆

2019-03-16 23:50

捷豹路虎跟進下調在大陸車價 最高降幅39萬元

2019-03-16 22:06

台胞境外所得免稅優惠判定標準 陸官方明確做出解釋

2019-03-16 17:09

蘋果中國北方首座數據中心動工 位於內蒙古烏蘭察布

2019-03-16 15:26

陸股一周／減稅利多 上證擁抱牛市

2019-03-16 13:56

恒大健康花23.3億 控股荷蘭一汽車驅動技術公司

2019-03-15 19:03

聯想集團楊元慶：一些網企求獨大 應加強反壟斷

2019-03-15 17:13

百度推動人才年輕化 宣示選拔更多80、90後進入管理層

2019-03-15 15:25

李克強預告 大陸今年存準率會再降1個百分點

2019-03-15 12:47

「黃小米」火了 網店助中國農業品牌化

2019-03-15 11:51

香港揮大刀整頓投行 重罰四巨頭共近億美元

2019-03-15 11:51

中國工業增加值 前兩月不如預期

2019-03-15 11:50

華為：今年手機出貨量將接近世界第一 永不做家電

2019-03-15 11:23

4月减增值税5月降社保费率

2019-03-15 11:22

經濟下滑嚴重 李克強：用區間調控給市場穩定信號

2019-03-15 11:22

北京瞭望／房地產稅的疑問與去向

2019-03-11 23:20

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

CNN推薦：令人印象深刻的14座中國城市

2019-03-17 06:07

阿聯急徵漢語教師 年薪台幣168萬免繳稅

2019-03-17 15:10

「一帶一路」成導火線 中美安理會掀罵戰

2019-03-17 10:21

重慶GDP增長降速 陸媒劍指薄熙來、孫政才

2019-03-17 14:32

各國施壓奏效？中共副外長：適當時候關閉「再教育營」

2019-03-17 10:30

中國統戰再出招 聘「台籍科技特派員」幫扶農業

2019-03-17 14:10

習近平即將訪歐 美媒：歐洲對中國憂慮加深

2019-03-17 09:56

油麻地槍案畫面曝光 疑犯衝入砍人警開槍

2019-03-17 18:12

就是要換紙鈔！江蘇漢出動4車載5.8噸硬幣到銀行

2019-03-17 15:14

兩會剛結束 長沙副市長落馬

2019-03-17 14:50

沙林傑之子談父親：他不是隱士更像學者

2019-03-17 19:15

擊斃油麻地砍人兇嫌 警FB列開槍守則：作出正確判斷

2019-03-17 16:14

成都3家長被指食安照片造假 網民不知該信誰

2019-03-17 17:25

中國減製造業增值稅 賓士、富豪等名車紛紛降價

2019-03-17 14:14

食堂發霉、食材變質 成都中學校長被解聘

2019-03-17 14:55

中國出境旅遊人數 穩坐世界第一

2019-03-17 06:08

牙膏塗鴉鏡子 超神畫技驚艷千萬人

2019-03-17 15:03

照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40

習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32

山西山崩7人罹難 老人捨命身下護小男孩

2019-03-17 12:59

中國外資新法 專家指不足以消除美方疑慮

2019-03-17 11:07

父重病救治兩難 陸男網路民調：你的投票決定生死

2019-03-17 12:45

港政協委員提網路特區：大灣區上網免翻牆

2019-03-17 15:44

美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34

湖北食品公司為牟利 加色素讓蛋黃顏色變深

2019-03-17 11:38

中共新修黨政幹部任用條例：突出政治標準

2019-03-17 20:36

陸企名人堂／高登鋁業李婧 自詡「付二代」

2019-03-17 13:38

中國2月房價漲幅縮小 城市間差距拉大

2019-03-17 17:37

北京全面圍堵 我駐港代表 9個月派不出去

2019-03-18 00:17

連組長都派不出去...兩岸冰封 疏通道跟著打結

2019-03-17 23:40

蔡政府上台後 陸委會正副主委無緣訪港澳

2019-03-17 23:32

習近平訪義怕遭竊聽 下榻「離美使館遠一點」

2019-03-17 23:51

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

台盟市委、市台聯 宣揚兩會精神

2019-03-18 01:57

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

陸科創板七道防火牆 嚴把關

2019-03-17 23:16

從天價香椿看通縮預期

2019-03-18 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top