調控2年 北京新房成交量近腰斬

2019-03-18 01:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京史上最嚴厲樓市調控政策實施至今已整整兩年，在數十條調控政策影響下，北京新房成交量近乎「腰斬」，商住房交易更是跌入了谷底，而二手房房價下跌了11.3%。

為引導樓市回歸理性，自2017年3月17日北京推出以「認房認貸」為核心的史上最嚴格的調控政策，相繼推出了30多條調控政策，招招劍指投資投機性炒房。據中原地產統計數據顯示，自2017年3月18日至2019年3月14日，北京新房成交50643套，比兩年前成交98399套，下降了48.5%，刷新歷史最低紀錄。

兩年來，遭受打擊最大、跌幅最大的是商住房。據中原地產統計數據顯示，調控2年來，商住房實際簽約量僅有9000套，比此前下降了91%。

新房和商住房成交量全面萎縮，二手房市場也呈現下滑趨勢。據貝殼研究院數據顯示，「3．17」調控後，北京二手房價格連續9個月下跌，累計跌幅13.5%。2018年春節後，在季節性回升及學區房政策影響下，二手房均價自3月起經歷8個月回升之後，隨著成交熱度的下降又出現回落，全年均價同比下跌3.3%。

進入2019年以來，隨著前期積壓需求的釋放，北京二手房均價止跌。鏈家數據顯示，2019年2月，北京二手房均價為每平方公尺59898元人民幣，較2017年3月的高點下跌11.3%。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，在嚴厲的調控政策影響下，北京房地產市場已獲明顯效果，成交量調整至歷史中等水平，價格累計跌幅超過10%。

針對未來北京樓市走勢，中原地產首席分析師張大偉表示，當前北京市場雖有所回暖，但仍未恢復到調控前的狀態。根據監管層的表態，調控政策不可能有根本性的鬆動。

因此，未來北京樓市將繼續維持在「低位平穩運行」的狀態。

業內人士認為，隨著共有產權住房、限房價等項目的大量推出，北京新房市場將告別多年供不應求的狀態，部分區域甚至會出現供大於求的現象。2019年，北京新房市場仍將保持穩定趨勢，成交量或將有小幅提升。