陸拚打假 鮑師傅打贏商標戰

2019-03-18 01:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



加強對商標的保護是經濟健康發展的重要保障。日前北京著名麵包糕點店「鮑師傅」終於打贏兩場商標訴訟。迄今，為維護知識產權和商標專利，鮑師傅已經在提起的十八件訴訟當中，獲得七件勝利。

大陸經濟日報報導，3月份，在先後收到來自大陸國家商標管理部門的兩份裁定書後，鮑才勝舒了口氣。商標管理部門連續宣告北京易尚餐飲管理有限公司註冊的第17899060號和第17899096號「鮑師傅Bao Shi Fu及圖」的兩個商標無效。這是怎麼一回事呢？

鮑才勝是一家著名麵包糕點房的創始人，2004年在北京市中國傳媒大學附近開了第一家麵包房，以自己姓氏創立「鮑師傅」品牌。因糕點味道鮮美有特色，「鮑師傅」成了網紅，不少消費者排隊購買。2017年，「鮑師傅」還把門店開到了上海人民廣場等地。不過，讓鮑才勝苦惱的是，市場上冒出無數掛著「鮑師傅」字樣的糕點店。

鮑才勝表示，「公司一直踏踏實實、穩健發展，目前在全國開了37家店，在北京有13家。」然而，僅在北京，掛著「鮑師傅」字樣的糕點店就有100多家。

「我們一直專注糕點製作，鮑師傅商標沒有全方位註冊，只在30類糕點註冊商標。」鮑才勝說，讓人沒想到的是，北京易尚餐飲管理有限公司註冊了與「鮑師傅」品牌相似的商標，還在「啤酒、礦泉水、奶茶等」品類以及「餐館餐廳等」類別上註冊類似商標，同時廣招加盟商開起糕點連鎖店。

這些加盟店生產的糕點質量、口味參差不齊，不少消費者購買後認為，「鮑師傅」味道也不過如此。山寨模仿者對「鮑師傅」品牌造成衝擊，於是，鮑才勝走上打假維權路。

「近幾年，國家對知識產權保護越來越重視了，無論是向各地的監管部門投訴舉報還是走訴訟程序，我們打假維權的速度都明顯加快了，效率明顯提升。」鮑才勝說。

目前，北京鮑才勝餐飲管理有限公司已在大陸多地對北京易尚餐飲管理有限公司發展的加盟商發起了18起訴訟，在南京、蘇州、北京等3地共有7起訴訟已經結案，法院均判定被告商標侵權。