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美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34世界日報 中國新聞組／北京17日電

中國外資新法或不足以消除美方疑慮。 中國新聞社
中國外資新法或不足以消除美方疑慮。 中國新聞社
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在美中為貿易爭端進行談判之際，中國人大15日快速通過新的「外商投資法」，不僅緩解雙方緊張情勢，美國商界也對此表示歡迎，美中貿易全國委員會副主席歐玉琳（Erin Ennis）稱中國通過「外商投資法」是「樹立信心的舉措之一。」但有批評者認為，該法尚不足以消除美方的疑慮。

美國之音報導，中國正面臨經濟增長急劇減速，貿易爭端給當局帶來更大壓力。中國政府迅速通過「外商投資法」，並在最後一刻加入美方關切的一些具體問題相關的條款，顯然是希望此舉有助於雙方達成協議。

儘管中國提出願意透過大量購買美國產品減少貿易不平衡，但美方強調的結構性改革和協議實施等仍是達成協議的主要障礙。中國對外商在華投資設限是美中貿易談判中的一個主要問題。

在中國的一些產業領域，外商必須以和中資企業合資形式進行投資，並且往往要求以提供技術轉讓作為合資條件。新的「外商投資法」中，包括了一些外商長期抱怨的具體問題相關的條款，包括禁止強迫外國企業轉讓技術，加強對知識產權的保護，以及擴大外商在華獨資經營領域等。

美中貿易談判涉及的華盛頓智庫加圖研究所貿易政策研究中心副主任萊斯特（Simon Lester）說，中國通過「外商投資法」是一種讓步姿態。他說：「中國可以顯示其嚴肅看待並有意解決美方要求的一個方式就是通過這個新法，改進現有法規，嘗試以一些讓步滿足美方要求。」

萊斯特將中國對「外商投資法」視作一個好的跡象，但並不足以解決問題。他說：「它算是走出的第一步。還要看怎樣實施。我認為許多條款是模糊的，而且也不知道如何執行。」

在華盛頓從事美中關係分析工作的羅威（Austin Lowe）在法律網站Lawfare上發文批評，中國透過快速立法應付美方關切的做法是失敗之舉。針對許多分析指出該法存在條文模糊的問題，羅威認為這些模糊的條款會對美國長期國家安全造成影響。

羅威還提及，該法中有關國家安全的模糊性文字會給當局干預更大範圍投資活動鬆綁。

華盛頓北京美中關係貿易戰
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