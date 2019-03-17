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習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32世界日報 中國新聞組／北京17日電

大陸國家主席習近平將訪問義大利和法國。 路透
大陸國家主席習近平將訪問義大利和法國。 路透
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在中國國家主席習近平即將訪問義大利和法國之際，美國之音引述CNBC報導，歐盟委員會日前發布的「歐中戰略展望」，出現迄今為止歐盟文件對中國最為清晰和嚴厲的措辭，該文件將中國稱作「追求技術領先的經濟競爭者，鼓吹其他治理模式的體制敵手。」顯示出歐洲對習近平和中國的憂慮加深。

報導稱，在習近平抵達羅馬的前一天，28個成員國領導人參加在布魯塞爾舉行歐盟理事會討論中國，這一文件展示歐盟的一種思想轉變。

儘管這份文件包裹著外交辭令，呼籲歐盟「加深跟中國的接觸以促進全球水平上的共同利益」，但文件在關鍵基礎設施和歐盟的技術基盤問題上發出明確的訊息。

被認為是與中國政府關係密切並幫中國政府蒐集情報的華為正在謀求參加歐洲國家5G通訊網路建設。「歐中戰略展望」說，「5G網路將為我們的社會和經濟提供未來的支柱，把成百億的物體和系統連接起來，其中包括關鍵行業的敏感的信息和通訊技術系統。為了確保關鍵性的數碼基礎設施不會發生潛在的嚴重安全問題，歐盟對5G網路需要有一個共同的對策。」

法廣報導，每當中美關係發生困難時，歐洲就會成為雙方爭奪的目標。就華為5G網路，美國上至副總統下至國安高官不斷遊說歐洲國家不要與中國合作，習近平則將透過訪問歐洲，試圖打破美國貿易戰的重圍。

習訪歐前夕，歐盟成員國將在布魯塞爾定期舉行的高峰會，會議議程正好與中國有關，即審議歐盟針對中國的官方戰略。

中美貿易戰以來，歐盟國家隔岸觀火，但由於國家眾多，各具經濟獨立性，對中國的立場態度有別，華為問題將進一步分裂歐盟的可能性還是存在的。

美國認為華為設備在5G網路中會造成通訊安全風險，英國等歐洲國家則認為這種風險是可控的。

歐盟習近平經濟
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