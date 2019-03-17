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重慶GDP增長降速 陸媒劍指薄熙來、孫政才

2019-03-17 14:32聯合報 記者羅印冲╱即時報導

前重慶市委書記薄熙來。新華網
前重慶市委書記薄熙來。新華網
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大陸今年兩會期間，「重慶GDP增速回落」再次成為外界關注重慶的焦點之一。大陸「中國新聞周刊」文章稱，多位受訪者表示，重慶GDP增速回落，「也有薄王主政重慶時打壓民營經濟，孫政才主政時不重視民營經濟的歷史原因」。

據該周刊報導，「重慶GDP增速回落」再次成為外界關注重慶的焦點之一。3月6日，全國人大代表、重慶市委書記陳敏爾回應稱，一個區域的經濟發展不可能一直是高速增長。高增長已經難以為繼，出路就是高質量發展，這勢在必行。

官方數據顯示，重慶市自2016年以來經濟增速放緩，地區生產總值增速回落到個位數，2018年全市地區生產總值2兆363.19億元人民幣，同比增長6.0％，低於8.5％的預期，也是近年來首次低於全大陸平均增速。

陳敏爾稱，重慶經濟增長回落到個位數，是個開放的問題，是看得見、想得透的一個問題，其原因包含週期性變化、結構性變化、市場變化等多方面，需客觀看待。

陳敏爾以重慶兩大支柱產業電子信息和汽車製造舉例稱，市場發生了一些變化，需求出現了變化，供給也會相應地發生變化。他強調，在一時的增速回落面前，需要堅定信心，保持定力與清醒，力推創新。

報導並稱，有多位受訪者表示，重慶GDP增速回落，既與該市主要支柱產業經濟下滑、主動「擠水分」等因素有關，也有薄王主政重慶時打壓民營經濟，孫政才主政時不重視民營經濟的歷史原因。

全國人大薄熙來
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