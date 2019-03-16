蘋果中國北方首座數據中心動工 位於內蒙古烏蘭察布

2019-03-16 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



綜合中國新聞網與新華社報導，蘋果公司iCloud中國北方數據中心，3月15日在內蒙古自治區烏蘭察布舉行開工儀式。該數據中心是蘋果公司在大陸北方設立的第一座數據中心，也是繼貴州之後，蘋果在中國建設的第二座數據中心，該中心未來將100%使用再生能源。

內蒙古自治區大數據發展管理局副局長張廣收表示，烏蘭察布市作為內蒙古自治區重點培育的大數據產業基地，大數據、雲端運算產業已經成為推動經濟高品質發展的戰略引擎和全市重點培育的支柱產業，「草原雲谷」正在形成中。

2018年2月烏蘭察布與蘋果公司舉行iCloud中國北方數據中心項目合作協定簽約儀式。該項目是蘋果公司在中國北方建立的第一個數據中心，預計2020年完工並投入使用，屆時將為蘋果的中國用戶提供iCloud服務。

烏蘭察布號稱是大陸最適合設立數據中心的城市之一。烏蘭察布位於國際公認雲端運算產業發展的「黃金緯度」，且擁有充足的電力，全年平均氣溫在4.3℃，在不採取任何措施的情況下「PUE值」在1.26以下，能讓數據中心效率發揮到極致。

PUE（Power Usage Effectiveness）值為評量電腦機房節能的標準，PUE值越低，代表機房中非電腦用電（包括空調、照明等用電）越少，台灣電腦機房多數PUE值訂於1.7。