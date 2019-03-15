聯想集團楊元慶：一些網企求獨大 應加強反壟斷

2019-03-15 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



随着大陸網路經濟的發展，以BAT（百度、阿里、騰訊）為代表的公司已經在各自的市場分工中形成市場壟断，關於壟斷的質疑也不斷討論，聯想集團董事長楊元慶指出，政府應加強反壟斷方面的監管，尤其目前有一些網路企業追求贏者通吃，一家獨大的地位，會讓整個行業失去活力。

聯想集團15日收盤價港幣6.82元（約新台幣27.1元），漲幅1.3%。

澎湃新聞報導，楊元慶表示，大陸正值第三次工業革命向第四次工業革命轉型的時期，把握好機會，實現效率提升，就可以實現跨越式發展。

他以5G為例，指5G不單是手機速度更快，未來在商用方面應該有更多用途，例如道路兩旁、工廠車間、高層建築都會有5G基地台，這些基地台會連接數以億計物聯網終端，終端收集的數據經過雲計算、邊緣計算的處理，會產生智能化應用，對原來的流程、決策方式會產生根本性的改進，從而幫助各行業改善效率，實現高質量、高效率發展。

對於聯想未來發展，楊元慶表示公司會繼續保持增長，保持盈利改善，現於包括個人電腦、移動業務、數據中心等核心業務，都看到增長和盈利的改善，同時會落實智慧化轉型戰略。