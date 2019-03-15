華為：今年手機出貨量將接近世界第一 永不做家電

2019-03-15 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



被大陸網友取「余大嘴」外號的華為消費者業務CEO余承東，14日表示華為手機今年的目標是賣出2.5到2.6億支，成為或者接近全球第一，他還指出華為永遠不會做家電。

澎湃新聞報導，余承東在上海出席華為HiLink生態大會透露，未來5到10年，全場景智慧是華為消費者業務的惟一的核心戰略，未來華為的Hilink將是全球最主力的互聯互通標準。

他表示，未來10年人工智慧貫穿所有硬體設備，家電迎來新一輪升級，但智慧家電缺乏統一的控制標準，各家電企業自家的標準很難成為全行業標準，華為通信出身，來做互聯互通標準。

「華為永遠不會做家電智慧硬體，華為只為消費者提供無縫體驗便利，只做產業的賦能者，不做掠奪者。」余承東鼓勵家電企業加入華為的HiLink標準，以便於用戶可以透過華為手機連接智慧家居。

他指出，華為手機（華為和榮耀）在大陸市場佔有率高達34%，大陸只要賣出3支手機，就有1支是華為的，年底有望達到50%，今年智慧手機2.5億到2.6億支全球出貨量，接近達到世界第一。

余承東表示，為了構築華為手機品牌花了6到7年時間，最晚明年成為全球第一，今年年底接近全球第一，Hilink將成為全球最主力的智慧家居標準。

他在會上承諾，華為不做家電，否則就不會有家電廠家支持華為的標準，「我們還是聚焦做好自己的核心產品，生態靠大家自己來做，我們提供平臺、提供服務，我們一起來電動產業升級。」

根據華為的計畫，未來的智慧終端機生態主要依靠合作夥伴，會深化夥伴合作，從單品走向全系列、全品類。

但外界一直傳聞華為可能會推出電視機產品，余承東透露，華為接下來會推出AI音響功能的智慧大螢幕，具備一些電視功能，普通的家電不做的，但怎麼做還在研究，有可能會跟合作夥伴一起去做，今年會有一些樣板出來，目前華為向電視機廠商提供4K晶片。