香港揮大刀整頓投行 重罰四巨頭共近億美元

2019-03-15 11:51 世界日報 綜合報導



香港證監會14日連開四張罰單，對瑞銀、摩根史坦利亞洲、美銀美林遠東公司和渣打證券，重罰這四家機構保薦人缺失，共逾港幣7.8億元（約9975萬美元）。監管層近期密集整頓投行業，肅殺氣氛濃厚。 香港整頓投行 重罰四大咖 分享 facebook

華爾街見聞報導，香港證監會稱，瑞銀因保薦人缺失被證監會罰款港幣3.75億元，暫時吊銷就機構融資提供意見的牌照，為期一年，不得為任何證券在香港聯交所的上市申請擔任保薦人。原因是瑞銀在擔任三宗上市申請的其中一名聯席保薦人時沒有履行其應盡的責任。

美銀美林和摩根史坦利在擔任天合化工集團在2014年的上市申請的聯席保薦人時，沒有履行其應盡的責任。香港證監會稱，當時天合介入盡職審查訪談，美銀美林、摩根史坦利沒有處理訪談中出現的預警跡象，並且訪談問題模糊不清。摩根史坦利亞洲有限公司遭罰港幣2.24億元、美銀美林遠東公司遭譴責及罰款港幣1.28億元。香港聯交所自2017年5月至今，仍暫停天合股份交易。

此外，香港證監會對渣打證券作出譴責，並處以罰款港幣5970萬元，原因是渣打證券在2009年擔任中國森林控股的上市申請的其中一名聯席保薦人時，沒有履行其應盡的責任。證監會調查發現，渣打證券沒有就中國森林業務的數個核心範疇，作出合理盡職審查。

智通財經網報導，渣打證券、瑞銀兩家投行被罰都涉及中國森林。中國森林因帳目被畢馬威會計師事務所指可能「不合規」，從2011年1月26日起開始停牌。2017年2月24日，該公司被港交所勒令除牌。

香港證監會頻頻出手整頓證券市場，祭出「證券及期貨(在證券市場上市)規則之條例第8(1)條」。此條例殺傷力強，主要認為上市公司在上市文件、招股章程、公告等公開文件中存在虛假、不完整或誤導性的資料，因而暫停該股的交易。

之前因觸犯該條款的公司一旦被停牌，復牌之路漫長。如漢能薄膜、輝山乳業分別在2015年、2017年被勒令停牌，至今尚未復牌。