「黃小米」火了 網店助中國農業品牌化

2019-03-15 11:51 世界日報 北京15日電



位於內蒙古三省交界處的懷安縣是國家級貧困縣，在張家口農科院大力支持下，當地建成了穀子種植基地，並輔導成立雜糧加工廠，註冊「懷安貢米」商標上網銷售。「我不出家門，就把穀子賣了」種了5畝穀子的村民莘柱開心的說。

「黃小米」火了 電商平台倒逼農業生產走向品牌化 分享 facebook

人民日報報導，懷安縣東南的第三堡鄉，當地的氣候與地形十分適合穀子生長。村民在接受種植技術學習後，出產的黃小米米粒金黃、米脂明亮、米湯黏稠，遠近聞名。

雖然黃小米在縣裡家喻戶曉，但出了縣卻無人知曉，大部分在田間地頭就被分散收購，賣給外地加工廠，農戶的收益並不穩定。

報導指出，懷安縣第三堡雜糧加工廠於是在日前建立，從農戶手中收購穀子，加工成黃小米，並註冊有關商標，開設網店銷售。

對於沒接觸過電子商務的鄉幹部，開網店並不簡單。從註冊「懷安貢米」商標，到加工廠嚴格篩選原材料，規範加工流程，專門委託第三方檢測機構，確保黃小米質量穩定。從物流選擇到售後服務，阿里拍賣平台工作人員建「工作群」協助鄉幹部。

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2018年12月，懷安黃小米終於在線上和消費者見面。網店趕上淘寶購物節，一下賣出去2.4萬多斤，當地多家農戶受益。

報導稱，初戰告捷後，縣裡開始規畫起下一步發展。第三堡鄉將改進種植方式，爭取申請綠色食品、有機食品認證和農產品地理標誌。懷安縣也著手培育更多的生態農業品牌，現在，懷安縣出產的草莓、瓜子也已經在網店上線。「原生態就是品牌價值！」這是懷安黃小米的最大亮點。