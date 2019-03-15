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上海金融中心 全球排名第5名不變

2019-03-15 02:04經濟日報 記者 林茂仁

上海金融中心全球排名第五。 （本報系資料庫）
上海金融中心全球排名第五。 （本報系資料庫）
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在最新一期全球金融中心指數排名中，兩岸有多個城市進榜，上海位列第五名，僅次於紐約、倫敦、香港、新加坡，至於北京位居第九名，台北則在34名。

英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院日前在杜拜舉行的全球金融峰會發布第25期全球金融中心指數(GFCI 25)。該指數從營商環境、人力資源、基礎設施、發展水平、國際聲譽等方面，對全球重要金融中心進行了評分和排名。

這一期評出的全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、多倫多、蘇黎世、北京、法蘭克福。台北位居34名，較之前退步兩名。

前五名金融中心排名與上期相同，相互之間評分差距甚微。其中，上海與前幾名的差距有縮小的情況，若拉長時間來看，在2007年全球金融中心指數首次發布時，上海與第一名的倫敦差距高達193分，而在新一期評分中，上海與倫敦的差距縮小到17分。

本期指數中，除了上海、北京進入前十外，中國大陸還有深圳、廣州、青島、天津、成都、杭州、大連七個城市進入榜單內。

未來2-3年內，哪一個金融中心將變得越來越重要？面對GFCI調查問卷中的這個問題，受訪者的回答是：上海。上海被受訪者提到的次數最多，高達188次。

值的一提的是，在金融科技中心的排名中，上海位列第四名，前三名分別為倫敦、紐約、新加坡，第五名為舊金山，深圳排在第七名，顯示上海金融科技發展頗具成效，例如即將在上海開板的科創板，從申報、受理到審核全面電子化作業，藉由科技化加快上市速度，即是一例。

上海金融中心倫敦
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