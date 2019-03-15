首季出口指數反彈 港商信心全面回升

2019-03-15 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



香港貿易發展局（貿發局）14日公布，2019年首季出口指數反彈4點至39.2。貿發局認為，數字反映中美貿易談判取得進展，令港商對所有行業及出口市場的信心全面回升。

數字顯示，2019年首季貿發局出口指數反彈至39.2，較2018年第4季的35.2（為八季以來最低水平）上升4點。貿發局研究總監關家明認為，雖然今年第1季指數仍低於50盛衰分界線，但升幅令人滿意。

所有主要行業的信心均顯著增強，機械業依然是前景最為理想的行業，指數為42.2，其後是玩具業（41.1）及電子產業（39.7）。同時，反彈幅度最大的是玩具業，指數由2018年第4季的24.3上升至2019年第1季的41.1。

在個別市場方面，出口商預期所有主要出口市場的前景都有所改善。整體來說，日本（48）和歐盟（47.4）的短期市場前景最為樂觀，其後是美國（46.1）和中國大陸（45.7）。

貿發局經濟師馮凱盈指出，中美貿易談判取得進展，令出口商情緒有所改善。與上季（54.4%）相比，較少受訪者（51.4%）擔心中美貿易摩擦會不利短期出口表現。不過，逾半受訪者（54.1%）考慮發展美國以外的市場。

此外，各項附屬指數，包括就業指數（48.9）、貿易價值指數（45.9）及採購指數（44），與上季比較都有所回升。