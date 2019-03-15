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欽州港東站集裝箱辦理站 6月30日建成

2019-03-15 02:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室14日宣布，欽州港東站集裝箱辦理站東站作業區將於3月31日開通。欽州港東站集裝箱辦理站項目將於6月底建成。建成後該項目將打通欽州港東站到港口間海鐵聯運的「最後1公里」，助力西部陸海新通道建設。

欽州港東站是大陸西部陸海新通道海鐵聯運的樞紐，也是銜接國際陸海貿易的重要支點。

2018年5月，欽州市政府、中鐵聯合國際集裝箱有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司和廣西沿海鐵路股份有限公司四方簽署戰略合作框架協議，確立四方合作建設欽州港東站集裝箱辦理站的目標、內容和機制。

欽州港東站集裝箱辦理站工程總投資人民幣8.6億元，總設計裝卸能力為每年105萬標準貨櫃。2018年7月，欽州港東站集裝箱辦理站一期工程正式開工。一期工程設計總裝卸能力為年90萬個標準貨櫃，由東站作業區和港口作業區兩部分組成。

廣西北部灣辦港口發展處副處長、欽州港東站集裝箱辦理站工程現場建設指揮部指揮長梁森家表示，截至目前，東站作業區已經進入施工衝刺階段，堆場硬化和鋼軌鋪軌已完成施工進度的80%左右，信號工程正進行設備安裝和調試，完成率達60%，計畫將於3月31日建成並開通運營；港口作業區工程地基處理完成率達95%，計畫於6月30日完成施工。 梁森家指出，欽州港東站集裝箱辦理站的建設，將進一步提升廣西北部灣港基礎設施能力和服務水平，構建北部灣港連接大陸全國的鐵路貨櫃運輸網絡，也將成為西部陸海新通道建設的有力支撐。

據悉，欽州港東站集裝箱辦理站建成後，將解決北部灣集裝箱海鐵聯運「最後一公里」瓶頸問題，打通西部陸海新通道海鐵聯運關鍵節點，有效提升北部灣港基礎設施能力、補齊多式聯運短板、優化鐵路運輸資源配置、提升服務水平、降低物流成本，從而滿足不斷增長的貨櫃、快貨及特貨貨運需求。

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