陸股解碼／北上資金 源源不絕

2019-03-15 02:07 經濟日報 沈宏達



A股昨（14）日開低走低、量縮整理，盤面類股多呈弱勢，上證指數抵3,000點關卡後轉震盪，下跌1.2%收2,990點；2月以來領漲的創業板指數短線回調壓力更大，下跌2.6%收1,650點。

A股一路帶量向上突破，年初迄今的估值修復行情，資訊、電信、金融漲勢居前，雨露均霑，各項財政、貨幣政策刺激也正在反映，不過在大陸兩會閉幕後，緊接著就是企業年報和第2季季報的公布，隨著時間靠近，基本面的影響將逐漸大於政策面，最首當其衝就是估值與EPS調整趨勢，漲多後的此刻出現回檔整理並不意外。

A股第1季走出不同於2018年的氣勢，第2季操作可參考幾個觀察重點：美中貿易摩擦朝正向發展，雙方協商第1階段大致落幕，未來關注是否有雜音出現。面對美方科技防堵，大陸可能必須於經濟面做出讓步，以避免高階零組件停止供應，或是供應鏈撤出的最壞情況發生，整體來看紛爭短期可望降溫，但兩國新冷戰關係的長線影響正在醞釀。

同時，節後A股交易金額持續放量，滬深兩市由去年最差僅日成交額人民幣2,000億元，升溫到近日突破人民幣兆元行情，顯示投資人交易動能恢復，北上資金與兩融餘額如穩定增長，拚助攻股市多頭續行。

目前後市看法審慎樂觀，相較2018年指數高檔修正、經濟數字尋底回落的悲觀，兩者今年第2季的基期低，風險也隨之下降，考量股市通常領先基本面落底，震盪之際仍可伺機增持布局。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）