陸線上教育一哥赴港掛牌

2019-03-15 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸線上教育服務供應商新東方在線，將在28日登陸港交所，最多募資約港幣18億元，每股作價在港幣9.30元至11.10元。新東方第二大股東為騰訊。

路透報導，新東方在線擬發售1.645億股，其中90%國際配售，10%香港公開發售，預計最多募資約港幣18.26億元。公司將於15日至3月20日招股，20日定價，28日掛牌。

花旗環球金融亞洲有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司，為聯席保薦人及聯席全球協調人。新東方在線原本在新三板掛牌，於2018年2月除牌並計劃赴港上市。

新東方在線為大陸最大的綜合線上校外輔導及背靠服務供應商，向處於不同年齡階段的學生提供在線教育課程，即大學教育、K12教育及學前教育。

澎湃新聞網報導，新東方計劃募資所得款項用於員工招聘及培訓、有選擇性地收購或投資、增加及改善內容供應及課程開發能力、投資改善及升級技術基礎設施、持續改善及實施銷售及營銷活動等。

截至2018年11月30日止的前6個月，新東方在線的總營收為人民幣4.78億元，純利人民幣3,618.5萬元，上年同期為人民幣9,022萬元。

招股書顯示，新東方持有新東方在線5億股，占總股本66.7%，騰訊持有9,042萬股，占總股本約12%。