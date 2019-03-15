高速路聯網 浙推動取消省界收費站

2019-03-15 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江省交通運輸廳13日發布消息稱，2019年底前，浙江省與上海、江蘇、安徽之間的省界主線收費站將會被取消，2020年6月前，浙江所有省界主線收費站將被取消，實現與所有周邊省（市）高速公路聯網運營。

中新社報導，大陸總理李克強在今年「全國兩會」上的政府工作報告提到，兩年內基本取消全大陸高速公路省界收費站。「全國兩會」期間，大陸交通運輸部部長李小鵬也就「基本取消高速公路省界收費站」表示，2019年爭取提前取消京津冀、長三角和東北、西南地區重點省份省界收費站。

3月8日，「浙江省取消高速公路省界主線收費站建設實施方案」印發。「方案」顯示，高速公路省界收費站取消後，該省高速公路將保持部省兩級運營模式不變，建立部省聯動的運營管理機制，遵循統一的聯網收費運營和服務規則；採用「ETC+MTC組合應用」的收費方式，ETC採用「分省計費、分省收費」，MTC採用「分省計費、統一收費」；建立聯合稽查體系，將高清車牌識別作為輔助稽查手段等。

根據「方案」，此輪取消高速公路省界主線收費站主要建設內容包括拆除省界實體收費站，新建省界虛擬收費站；路徑識別系統的升級改造；路段收費系統的升級改造；浙江省中心及聯網收費應用軟件的升級；現有433M復合通行卡更換為CPC卡等。