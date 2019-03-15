大陸商品房銷售面積 出現回跌

2019-03-15 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在持續上漲超過三年半後，大陸商品房銷售面積年比已開始回落。據中國國家統計局14日發布的數據顯示，2019年1至2月，中國商品房銷售面積1億4,102萬平方公尺，較去年同期下降3.6%，2018年全年為增長1.3%。

中新社稱，這是時隔43個月後，大陸商品房銷售面積年比再次出現回跌。

中原地產首席分析師張大偉指出，這或許意味著中國房地產市場長達43個月的牛市周期已宣告結束，中國房地產市場將進入新周期。如無地產政策的大規模轉向，2018年房地產市場逾17億平方公尺的銷售紀錄將很難被打破。

商品房銷售面積下滑的同時，中國商品房銷售額年比增速也出現大幅回落。數據顯示，今年1至2月，商品房銷售額為人民幣1兆2,803億元，僅增長2.8%，增速回落9.4個百分點。

此外，土地市場也明顯轉冷。2019年前兩個月，中國房地產開發企業土地購置面積年比下降34.1%，跌幅創下近十年新高，2018年全年土地購置面積為增長14.2%。1至2月，土地成交價款人民幣690億元，下降13.1%，2018年全年為增長18.0%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，銷售面積下滑意味著中國多地房屋銷售正式步入降溫態勢，預計更大的下滑壓力在於三、四線城市，而部分一、二線城市其實近期銷售量是有所回暖的。

此外，土地成交數據的下滑說明一些房企目前的聚焦點在於「去庫存」，所以拿地方面會趨於保守，同時，很多企業轉向股權收購和項目收購，直接通過「招拍掛」等購置土地的節奏會放緩。不過，若後續銷售端和資金端改善，企業拿地積極性會有所增強。

報導稱，值得注意的是，雖然銷售有所降溫，但1至2月，中國房地產開發投資增速加快。數據顯示，2019年前兩個月，中國房地產開發投資年比增長11.6%，增速比2018年全年還提高2.1個百分點。