陸消費、製造業指數 上月回升

2019-03-15 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇14日表示，2月份中國消費者信心指數比1月份提高，製造業採購經理指數（PMI）中的新訂單指數也比1月份回升，反映大陸國內需求有所改善。

根據國家統計局發布的數據顯示，中國市場預期總體向好。反映消費預期的消費者信心指數，2月份達到126，月比上升2.3個點。製造業PMI中的新訂單指數回升到50.6，比1月上升1個百分點。

大陸國家統計局14日還發布今年1至2月國民經濟運行主要數據。從生產來看，1至2月，全國服務業生產指數年比增長7.3%，增速與去年12月持平；規模以上工業增加值增長5.3%，剔除春節因素增長6.1%。

從需求來看，1至2月，全國固定資產投資年比增長6.1%，增速比去年全年加快0.2個百分點；社會消費品零售總額年比增長8.2%，增速與上年12月持平。

統計還顯示，1至2月，大陸全國城鎮新增就業174萬人。2月，全國城鎮調查失業率為5.3%，低於5.5%左右的預期目標。

毛盛勇，「總的來看，1至2月份國民經濟運行繼續保持總體平穩、穩中有進發展態勢。同時也要看到，外部環境不穩定不確定因素較多，國內結構性矛盾突出，經濟下行壓力依然存在。」