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涉假疫苗案 長生生物15日起暫停上市

2019-03-14 15:59聯合報 記者林宸誼╱即時報導

備受關注的大陸長生生物問題疫苗案件有新進展，深交所發出公告，決定自15日起暫停長生生物科技股份有限公司股票上市。

值得注意的是，這將是2019年來A股市場第一家被暫停上市的公司。

證券時報報導，從股價上來看，2019年以來A股市場總體大幅上漲，呈現牛市格局，約98%的個股均實現上漲，僅有63檔股票不幸地出現下跌，而*ST長生股票就是這其中最慘的一檔，數據顯示，*ST長生2019年以來股價跌幅高達61.68%。

目前正值A股上市公司公布2018年財報之際，但迄今為止，長生生物仍未公布2018年第3季財報，更遑論2018年年報。

根據長生生物今年2月公告，截止當時，公司三名實際控制人中，有兩名正在配合有關部門調查，公司無法取得聯繫。

北京日報旗下新媒體長安街知事報導，長生生物因違法生產銷售疫苗受罰的道路並未走完，一旦被終止上市，將成為重大違法強制退市第一股。

深交所公告指出，長生生物科技股份有限公司因觸及「上市公司重大違法強制退市實施辦法」第2條、第5條規定的重大違法強制退市情形，根據規定及上市委員會的審核意見，決定自3月15日起暫停其股票上市。

長生生物隨即發布公告表示，自3月15日起，公司股票將暫停上市，期間為6個月，深交所後續將作出是否終止上市決定，如果被終止上市，長生生物股票交易將進入退市整理期，交易期限為30個交易日，屆時長生生物也將成為重大違法強制退市第一股。

2018年10月16日，長生生物全資子公司長春長生因違法生產、銷售人用狂犬病疫苗（Vero細胞），被大陸國家藥品監督管理局和吉林省食品藥品監督管理局予以行政處罰，包括吊銷藥品生產許可證、處罰沒收款項人民幣91億元等。

此外，涉案的高俊芳等14名直接負責的主管人員和其他直接責任人員，遭到不得從事藥品生產經營活動的行政處罰；吉林省副省長金育輝等6名省部級官員被問責，原食品藥品監管總局副局長吳湞接受調查。

長生生物科技大門外觀。圖/中國新聞周刊
長生生物科技大門外觀。圖/中國新聞周刊
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