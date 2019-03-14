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好市多上海開店 網等看戲：大媽會搶攻所有試吃

2019-03-14 16:08聯合新聞網 綜合報導

知名美式量販商場Costco好市多傳將於上海閔行區開設中國大陸的第一家店，最快將於今年5月開幕。雖然腳步比其他外資超商慢了許多，但好市多的試吃文化和退貨機制在大陸市場會引發消費者什麼樣的反應，成為大家最關注的項目。

大陸首家Costco門店預計最快今年5月將在上海開業。圖擷自《界面新聞》。
大陸首家Costco門店預計最快今年5月將在上海開業。圖擷自《界面新聞》。
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好市多在亞洲已開發了日本、韓國以及台灣等地的市場，提供退貨的經營模式過往在台灣造成許多消費新聞，「用到見底才退貨」、「吃到剩一口再退貨」等奧客行徑常被網友笑稱是「被退貨機制養出的鯛民」。商場內的熟食區也因為提供飲料、酸黃瓜、洋蔥等配料自助取用，造成部份民眾「秀下限」的浪費取用。如今進軍大陸會不會有更多讓大家看傻眼的「奧客無極限」行為，還是會隨著市場不同改變經營策略，網路上已有諸多討論。

PTT上有網友認為選在上海開店純粹是「試水溫」，「如果上海也都是狼性，其他地方更不用玩了」。多數人都不看好Costco在大陸的生意「大媽會搶攻所有的試吃商品」、「等著看被退到崩潰」，有人預測「上海店熱狗一段時間後會變成店員先幫你配好料」，甚至有「看看1年後會不會不堪虧損倒閉」這類唱衰的回應。

大陸網友對好市多的進軍則有其他的疑慮，「不是說是個挺台獨的企業嗎？」、「肯定會水土不服…大陸家庭不會隨隨便便買幾十個麵包，根本吃不完」。多數人對於傳說中的好市多還是充滿期待「十分想逛Costco的實體店」、「據說物美價廉」。

好市多上海Costco奧客
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