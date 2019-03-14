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全國人大財經委：經濟下行採宏觀調控 避免經濟失速

2019-03-14 10:03聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸經濟今年進一步下滑，全國人大財經委副主任尹中卿表示，因應經濟下行的趨勢，必須採取宏觀調控措施，維穩優先實現經濟「低開平走、低開穩走」，避免經濟增速螺旋式下滑，更要避免經濟失速甚至硬著陸。

2019年政府工作報告將今年經濟目標訂為6%-6.5%，是有史以來第二次設定區間目標。21世紀經濟報導，全國人大財經委副主任尹中卿表示，只要低於6%，就將較去年下降超過0.6個以上百分點，經濟總量跌回到2011年和2012年。但不發生內外部重大衝擊或事故，就不會出現經濟失速或硬著陸。

不過，尹中卿指出，2018年GDP總量雖突破人民幣90兆元，但政府、企業、居民住戶債務餘額超過人民幣兩百兆元，這意味社會宏觀槓桿率居高不下，尹中卿憂心，依靠債務增長拉動經濟增長不可持續，「不能為了保眼前短期一點點的增長，給財政留下了長遠不可持續性的負擔。」

大陸去年Q1到Q4的GDP和主要宏觀指標多是高開低走，且今年低開成定局，尹中卿指出，未來要適應經濟下行的趨勢，採取宏觀調控措施，爭取讓經濟低開平走、低開穩走，避免經濟增速螺旋式下滑。

而今年政府工作報告設定今年赤字率為2.8%，尹中卿指出，實際赤字率會比2.8%要高，原因是地方政府專項債務並沒有算入赤字範圍。

他說，今年地方債增加人民幣8000億元，如果再考慮地方政府隱性債務，實際債務率是很高的。

尹中卿指出，一些地方政府通過投資基金、購買服務、PPP（政府和社會資本合作）形式變相舉債，將導致隱性舉債急劇增加。他預警，要打好「三大攻堅戰」的防範化解重大風險，必須要注意隱性債務的問題。

大陸全國人大財經委副主任尹中卿。取自全國人大網
大陸全國人大財經委副主任尹中卿。取自全國人大網
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經濟債務人民幣
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