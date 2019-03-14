陸學者：台加入大灣區 可用中華台北對外簽署FTA

2019-03-14 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元。圖/聯合報系資料照 分享 facebook

大陸力拱粵港澳大灣區建設，並宣示是香港一國兩制發展的重大實踐。上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元認為，大灣區機遇台灣莫錯過，而台灣加入大灣區，將可以中華台北對外簽署FTA、加入亞投行等，並試點「台胞台稅、台企台稅」分享紅利。

盛九元表示，台灣與港澳相比各具優勢，若能儘早加入粵港澳大灣區，那麼可以直接享有十大經濟紅利，首要就是FTA能簽了。

他說，在一個中國原則下，台灣可以中華台北的名義，對外簽署自由貿易協定和參加有關國際組織，在符合條件的情況下加入亞投行，共同參與一帶一路建設。

台灣可以發展成為大陸與全球發達經濟體產業技術、資本連接的樞紐及資源集聚區，吸引大陸與發達經濟體在先進製造業、現代服務業和戰略性新興產業領域的投資

藉由大陸惠台，在金融、教育、物流、生物科技、綠色能源、建築及相關工程等領域對台灣的特別開放措施，並逐步取消對台灣投資者的資質規定、持股比例、行業准入等方面限制，在相關合作區試點「台胞台稅、台企台稅」。

借鑑粵港澳模式，推動包括北台灣與長三角的區域合作、中台灣與海西的對接合作、兩岸南南合作等。

推進兩岸在基礎設施領域的互聯互通， 包括空中和海上航班公交化、海底隧道的貫通等，在一日生活圈的基礎上，全面助推海峽兩岸相關城市群合作。

提升桃園在東亞地區的航空重要節點地位，以及在高雄港西太平洋國際海運的樞紐地位，打造台灣成為亞太營運中心的重要樞紐和節點。

建設上海—台北基礎科技、新竹—蘇州產業科技、台灣—海西創意產業走廊建設，推動上海科創中心、蘇州蘇南自主創新示範區、閩南創意文化園區與台灣相關科技和文創資源的有效對接。

此外，旅遊往來、教育合作、台青就業創業等，在一個中國原則下，有和平發展紅利。