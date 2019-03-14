陸股解碼／長多格局不變

2019-03-14 02:02 經濟日報 許智洋



今年來陸股攻勢凌厲，漲幅領先全球股市，行情一片看好，但昨（13）日受到新能源車補助退場利空消息影響，汽車類股承壓，上證指數下跌1.09%，收在3,026.95點；深圳指數下跌2.32%，收在1,732.52點。

上周五陸股同樣遭受到進出口數據與社會融資下滑影響，上證指數跌破3,000點大關，單日下跌逾4%，但在11日很快就恢復元氣，重回3,000點。近期陸股資金面仍屬寬鬆，許多盈利虧損之「妖股」連續漲停，今年以來A股最高漲幅逾25%，但兩融餘額增幅僅有12%，遠低於指數漲幅，顯見股市明顯過熱，短線股價上漲過快，此波漲多回檔壓力仍符合預期。接下來適逢年報公布期，由於2018年大陸企業盈利下滑，預計將會有許多業績表現不佳的公司在此時認列虧損，短期陸股震盪難免，但仍不影響長期多頭格局。

根據2019年《政府工作報告》，面對內外部經濟環境變化，政府下調今年經濟增長目標為6%到6.5%區間，除了持續施行穩健的貨幣政策，同時擴大減稅等財政政策力道，預期經濟上半年可望築底，基本面將持續改善。

著眼大陸官方極力吸引外資，同時加速開放步伐，以降低中美貿易戰及經濟增速放緩所帶來的負面衝擊，結構調整後的大陸經濟體質將會更加健全，加上MSCI與FTSE等國際指數納入A股比重提高，國際資金將持續湧入，股市長線上漲趨勢不變。預計下半年企業獲利可望開始復甦，並且帶動新一波較明顯的股市漲幅，建議已有大陸部位的投資人可持股續抱；空手投資人則可趁修正階段分批布局，掌握長線。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）