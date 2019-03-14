國泰航空終止連兩年虧損

2019-03-14 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



國泰航空昨（13）日發布2018年財報，全年營收港幣1,110.6億元，淨利港幣23.5億元（約新台幣92.5億元），這是該公司在連續虧損兩年後轉虧為盈。

財報在昨天中午發布後，公司股價午盤迅速拉升，收在港幣13.48元，上漲0.3元，漲幅2.3%。

公告顯示，國泰航空2018年營收港幣1,110.6億元，年增14.2%；淨利23.5億元，與上年同期虧損12.6億元相比，轉虧為盈；國泰航空2018年客運收益港幣731.2億元，較2017年增10.1%。可載客量增3.5%，反映新航線的推出及現有航線的班次增加。運載率則下降0.3個百分點至84.1%。收益率提升6.7%，顯示頭等及商務客艙的客運需求、燃油附加費及收益管理措施有所改善。

國泰航空貨運業務2018年受惠於強勁需求，集團收益增18.5%至港幣283.2億元，國泰航空及國泰港龍航空的可載貨量增2.6%，運載率上升1個百分點至68.8%，載貨噸數增4.7%。收益率上升14.7%，顯示高價值特殊貨物的貨運量增加及燃油附加費上升。國泰航空2月20日即發布盈利預告，當時即帶動公司股價大漲，昨公布的成績與預告相符。國泰航空表示，2018年新總部架構為企業轉型奠定基礎，客運、貨運業務在強勁增長的同時，也提升了公司收益率。

高盛11日在報告中指出，國泰航空去年淨利增長優於預期，將關注今年盈利能否持續復甦，將今年至明年的每股盈利預測分別調高11%及10%，目標價由港幣17.3元微升至17.4元，重申確信買入評級。