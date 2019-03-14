科創板催速 最快6月上路

2019-03-14 02:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



A股今年重頭戲科創板再提速，上交所昨（13）日下午審核系統演練，18日正式對外受理項目申報。市場預估，科創板最快將在6月開板，較原本外界預估的7月提早一個月。

中國經濟網報導，上交所發布《關於組織科創板股票發行上市審核系統集中測試演練的通知》（簡稱《通知》），昨日下午13時至16時測試，保薦機構試用。測試內容包括：模擬新建申報項目，填報項目信息、上傳申請文件並提交申報，以及收閱受理函件等。

各家保薦機構已從上交所領取上交所信息公司頒發的數字證書（俗稱EKEY），通過EKEY各家保薦機構即可自行登錄審核系統。演練合格後，後續將直接可通過該系統提交科創板項目申報，並查詢項目進展。近五天已有32家券商開通科創板權限。與目前A股其他類股申報方式不同，科創板全面電子化，從項目申報、受理、反饋、再反饋、審核等。

證券日報報導，《通知》顯示，3月18日起，審核系統將正式進入生產狀態，所有通過審核系統提交的文件，都將被視為正式的科創板股票發行上市申請文件。按照相關流程推薦的時間規定，受理審核期限為三個月，照此進度推估，第一批科創板通過審核的時間最早會在6月中旬。

分析認為，隨著科創板推進的進度超預期，科創板+H股上市模式也引起關注。對於考慮科創板+H股上市模式的企業來說，最重要的原因是，H股內資股無法實現流通，通過這種形式則解決了這一問題。

聯訊證券新三板首席分析師彭海指出，符合科創板前四項上市標準的新三板企業共428家，占總數4.1%。

天風證券報告，科創板將加速大陸資本市場化，預估首年給券商帶來的業績貢獻約人民幣60億元（約新台幣279.6億元），占2018年證券行業收入約2.4%。