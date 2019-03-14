大陸房地產預期走穩 前兩月量價雙跌

2019-03-14 02:12 聯合報



【記者賴錦宏／綜合報導】2019年前兩月，大陸主要城市受監測的新房及二手房市場普遍出現量價雙跌。儘管局部城市小幅回暖，但業內人士認為，就大陸房地產市場而言，未來預期整體向穩。在地方政府的精準化調控作用下，一方面難以大面積上漲，另一方面也預防出現暴跌的可能性。

據經濟參考報報導，易居房地產研究院發布的2月份大陸40城住宅成交數據顯示，2019年2月份，40個典型城市新建商品住宅成交面積環比下降39%，同比下降13%，創近4年同期新低。其中，一線城市成交面積環比下降48%，同比增長33%；二線城市成交面積環比下降41%，同比下降12%；三四線城市成交面積環比下降30%，同比下降20%。

2月份，受監測的40城市累計成交面積同比增速與1月持平。易居方面認為，考慮到內部環境，全大陸範圍的調控政策短期內不會放鬆。

和成交量持續走低相一致的是，住宅市場的成交均價漲幅也在持續收窄。3月初，據中指百城價格指數系統對大陸100個城市新建住宅的全樣本調查數據，2019年2月，大陸百城新建住宅平均價格為每平方公尺14724元，環比上漲0.10%，漲幅較上月收窄0.12個百分點。

中指院負責人分析，綜合2019年1-2月份的市場情況，從供應方面來看，受春節假期影響，開發商推盤節奏放緩，熱點城市推盤數量有所下降。需求方面，各城市成交量均有所下調。價格方面，百城住宅均價環比漲幅繼續回落，大多數城市價格變化在1%以內。

二手房的市場行情和新房市場類似。2月份，易居方面監測的北上廣深等10大城市二手房成交量為2.9萬套，環比下降40.9%，同比下降7.1%。從環比下降四成來看，成交量主要受春節因素影響；從同比來看，2月同比降幅較1月擴大了0.7個百分點，2019年前兩個月二手房市場依舊低迷。

易居研究院研究員沈昕表示，預計2019年上半年40城市成交量將繼續萎縮。「分城市類別看，一線城市由於目前成交量已處於低位，有望開始企穩；東部二線城市後續將繼續降溫，其他地區的二線城市以及三四線城市的成交量則面臨較大的下跌風險。」