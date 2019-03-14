百度公司董座李彥宏：5G發展還要幾年

2019-03-14 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



百度公司董事長兼首席執行官李彥宏，在大陸全國政協十三屆二次會議上發言。 （中新社） 分享 facebook 大陸全國政協委員、百度公司董事長兼首席執行官李彥宏13日在北京表示，5G發展還需要幾年，未來一定會使更多人受益。而在科技創新方面，中美「不光是我們依賴美國，美國也依賴我們」，雙方應相互借鑒、相互促進、共同發展。

香港中通社報導，大陸全國政協十三屆二次會議昨天上午閉幕會後，李彥宏在人民大會堂接受記者採訪。談到國際環境對大陸科技企業「走出去」的影響時，李彥宏表示，大陸科技的進步是非常明顯的，「我昨天看到數據，我們的研發費用占GDP的比率已經很靠近美國，我們在迅速趕上。」

李彥宏表示，在人工智慧方面，中國大陸的專利申請量超過了美國，在全球排第一。中國大陸有很多的人口，很多的數據，有非常多的應用場景，在這方面的創新空間非常大。

李彥宏說，中國大陸的科技創新不可能完全孤立發展，需要與國際上其他經濟體進行友好的交流。這方面交流過去其實做了很多。他說，「現在因為中美貿易的摩擦確實遇到了一些困難，但從大趨勢講，是不大可能把兩個國家、兩個市場完完全全的隔開，這樣對大家都沒有好處。」

李彥宏表示，中國大陸現在無論是研發實力還是生產製造的實力都處在一個上升的階段，中美是相互依賴，雙方相互促進、共同發展，是最好的結局。

對於媒體關注的5G發展問題，身為百度創始人的李彥宏認為，5G發展「還得有幾年吧」。他認為，雖然人們現在不知道5G將來收益最大的應用是什麼，但從總體發展方向看，5G一定會使得很多人、很多應用從中受益。「就好像2G、3G、4G的時候，它們出來之前，我們也不會想到哪些東西會在這裡頭發展最快、獲益最多。但是一旦起來之後，人們的創造力還是無限的，能夠找到很多新的應用的場景。」