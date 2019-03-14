蔡志陽 登陸當科技特派員

2019-03-14 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



漳浦縣是福建省台商投資密集地之一，目前有台資企業600多家。為發揮台商技術優勢，幫助農民找準發展思路，當地科技部門選聘一批台灣籍科技人員擔任「科技特派員」。來自嘉義的蔡志陽是其中一位。

新華社報導，今年2月起，在福建漳浦台灣農民創業園創業的「80後」台灣青年蔡志陽，多了一個新頭銜「漳浦縣台籍科技特派員」。

「有了這重身分，不僅推廣果蔬新品種有更大平台，也能更好幫助農民朋友走出跟風種植困境，獲得更高收益。」今年39歲的蔡志陽出身農業世家，擁有深厚農業情結。每每看到大批年輕人外出務工，他就暗下決心要通過科技興農，改變大家對傳統農業苦和累的刻板印象，吸引更多年輕人返鄉創業、再造鄉土。

2013年底，一次偶然機會蔡志陽到大陸，並在漳浦台創園開始創業之路。談及選擇漳浦創業，蔡志陽說：「除了看中大陸市場廣闊，還因為這裡跟台灣一樣講閩南話，從嘉義到這裡只需3個多小時，跟在家差不多。」

初到大陸時，對政策和環境都不熟悉，蔡志陽感覺好像「踢到一塊鐵板」。最終，憑著一股堅韌不拔的毅力，他慢慢走出事業的低谷。如今，在蔡志陽創辦的漳浦台豐山生態農業園區內，匯聚從世界各地引進的130多個花木瓜果新品種。

更令蔡志陽欣喜的是，經過馴化栽培，巨無霸紅心火龍果、黃晶果等多個新品已在福建、廣東、廣西等多個省分推廣種植。「示範基地也從原來的5畝擴大到70多畝，業務範圍從漳浦縣擴展到周邊多個省市。」他說。

推廣新品種只是第一步，未來蔡志陽還有更長遠規劃。他希望依託生態農業園，推廣先進產銷經驗，把當地農民種植的新品種水果銷售到連鎖水果店、大型超市。「作為新型農民，不光要種好地，會賣產品，還要懂得推廣技術、分享知識。」蔡志陽說。

據漳浦台創園管委會黨委書記郭武軍表示，經過10多年發展，台創園已累計引進註冊台資農業企業280多家，涉及花木果蔬、茶葉、休閒農業、有機化肥、農產品加工等多個行業。