學者疾呼 推進綠色一帶一路

2019-03-14 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國科學院院士姚檀棟近日表示，「泛第三極」正在發生的環境變化可能對「一帶一路」沿線國家產生環境影響，呼籲相關國家和地區加強科技合作，共同應對氣候變化帶來的環境挑戰，共同推進綠色「一帶一路」建設。

新華社報導，姚檀棟日前在聯合國環境規劃署相關論壇上安排了「從第三極到泛第三極和廣域環境變化科學分會」。

姚檀棟介紹，「泛第三極」是指以青藏高原為核心的第三極為起點向西輻散，涵蓋青藏高原、帕米爾高原、伊朗高原、高加索、喀爾巴阡等山脈的亞歐高地及其水文過程影響區，面積2000多萬平方公里。從地理位置上看，「泛第三極」與絲綢之路經濟帶高度重合，其環境變化影響30多億人的生存。

姚檀棟說，中國大陸第二次青藏高原綜合科學考察研究首期研究成果顯示，以青藏高原為核心的「第三極」地區正在發生重大環境變化。一貫乾燥寒冷的青藏高原正在變暖變濕，威脅到生態系統和生物多樣性。

他認為，「第三極」地區的環境變化，根本原因是全球變暖。「而青藏高原就像一個放大器，放大了全球變暖。」姚檀棟說，目前「第三極」地區的升溫速率是全球平均速率的兩倍。

聯合國重視「第三極」環境變化的研究。姚檀棟之前主導的「第三極環境」國際計劃，被聯合國教科文組織列為旗艦項目。他所在的中科院青藏高原研究所還與聯合國環境規劃署科技司簽署協議，將「泛第三極」環境專項研究成果通過聯合國平台分享給更多政策制定者和私營部門。

姚檀棟說，「泛第三極」環境研究對推進綠色「一帶一路」建設有重要意義。「第三極」的北邊是絲綢之路經濟帶，南邊是海上絲綢之路，部分「一帶一路」沿線國家環境比較脆弱。而「泛第三極」正在發生的環境變化可能構成較大的環境挑戰。

姚檀棟認為，共同做好「泛第三極」環境研究，可以為各國經濟發展規劃與政策制定提供科學支撐，防範重大環境風險。