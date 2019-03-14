消費貸引爆 預付式消費糾紛多

2019-03-14 02:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市消費者委員會13日舉行廣州市2019年「3．15」活動信息通報會透露，廣州市消費投訴呈現新特點，預付式消費問題層出不窮，消費者資金和個人徵信的風險增加。

中新社報導，廣州市消委會系統2018年接收消費投訴12.38萬件，成功調解9.02萬件，為消費者挽回經濟損失6122.24萬元（人民幣，下同）。

廣州市消委會分析，2018年的消費投訴呈現多個特點。其中之一是預付式消費問題層出不窮。據統計，預付式消費糾紛多發生在「居民服務業」，如美容美髮、健身、餐飲等行業，近年來，教育培訓、房屋裝修、整型美容等領域大有趕超勢頭，投訴數量呈現遞增趨勢。

尤其是當「預付式消費亂象」和「互聯網消費貸亂象」相互融合，衍生出預付式消費亂象的升級版：消費者通過辦理網絡貸款來預付高額消費項目而產生的消費糾紛。

廣州市消委會舉例說，廣州市消費者陳小姐希望提升其英語水平，在某英語培訓機構購買了一年的課程，費用29999元。但由於本身工作收入不高，其中19000元通過網絡貸款的方式支付。陳小姐在上課10天後發覺課程跟不上，學習沒效果，要求退款，但該英語培訓機構一直拖延不作答覆。陳小姐因跟不上學習進度無法繼續上課，但每個月仍背負不輕的貸款負擔。

廣州市消委會表示，商家懈怠的態度加重了消費者的損失，侵犯了消費者的合法權益。經調解，該培訓機構同意扣除陳小姐已經上課的課程費用後，退回全部費用，並在一個月內把款項退到貸款平台，協助消費者解除貸款合同，避免擴大陳小姐的損失。