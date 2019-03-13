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派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

大陸企業家「兩會」趕考 董座們表現如何？

2019-03-13 16:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸兩會代表和委員中有許多知名企業家，不僅民眾熟悉，有時也妙語如珠，常常成為媒體追逐的對象。對於他們來說，兩會更像是「考場」，他們要在兩會舉行的10餘天的時間裡思考「發展之考」、「民生之考」。

中國經濟週刊盤點數名「明星企業家」，來看他們在兩會的表現如何。

董明珠：請叫我「董店長」

全國人大代表、格力電器董事長董明珠已經連續四屆當選全國人大代表，這是她第17年來到全國兩會。今年兩會，董明珠一共帶來10多項建議，涉及提高個稅起徵點、發展製造業、支持「中國創新」等領域。而作為企業家中的「網紅」，董明珠走到哪都是被追逐的對象。不僅媒體追她，就連企業家也追著她跑。

雷軍：是兩會「好學生」也是小米「營銷員」

全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍也是老代表，今年是他第7年履職。上一屆全國兩會，他在廣東代表團，本屆「轉會」到了北京代表團。

過去的6年裡，雷軍一共提交了14份建議，包括完善創業環境、大數據、公司法、人工智能、農村互聯網、新零售、一帶一路、設計產業等多個方面。今年雷軍向大會提交了3份建議，分別是「關於佈局5G應用、推動物聯網創新發展的建議」、「關於提高創新能力、大力發展商業航天產業的建議」、「關於進一步深化落實信息無障礙建設的建議」。

馬化騰：感謝媒體朋友，參政議政立刻見效

全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰的「會齡」也是7年。今年他向大會提交了「關於充分發揮社會力量，加強中國關鍵核心技術與基礎科學研究的建議」。馬化騰在代表小組討論發言時表示，非常感謝媒體朋友的宣傳，使得參政議政的收效非常大，「前幾天發表的關於網約車等新生事物的建議，今天下午交通運輸部就會派人來和我溝通，參政議政立刻見效」。

李書福：連續多年為甲醇汽車鼓與呼

全國人大代表、浙江吉利控股集團董事長李書福，今年是他第17年赴京參加兩會，前15年他是全國政協委員，今年是他第二年以全國人大代表的身份履職。今年他帶來了兩份建議，一份是他連續多年呼籲的推動甲醇燃料和甲醇汽車普及，另一份是規範汽車改裝市場發展的建議。

劉永好：造原子彈的和養豬的都一樣

自1993年至今，全國政協委員、新希望集團董事長劉永好已經連續27年參加全國兩會。其中，第八、第九、第十、第十一屆，他是全國政協委員；第十二屆他是全國人大代表；本屆，他又是全國政協委員。今年，劉永好繼續為農業代言。他稱，新時代做新企業，當從事養豬行業的收入比其他行業高時，那麼其實，造原子彈的、養豬的都是一樣的。

丁磊：同樣是做新聞的，卻要搶劉永好的生意

全國政協委員、網易公司董事兼首席執行官丁磊，是第十三屆的新委員。丁磊帶來多份提案，涵蓋創新、扶貧等主題。雖然是兩會「新生」，但他已經深諳躲避圍追堵截的本領。

周鴻禕：第一次參加比較緊張

全國政協委員、360集團董事長兼CEO周鴻禕今年是第二年參加全國兩會，他提交了三份提案，分別關注了國家級網路安全大腦建設、智能汽車網路安全和人工智能安全風險等安全熱點話題。今年，他還完成了政協記者會上的首秀。不過，他在回答記者提問時坦言，「第一次參加比較緊張，說話有點結巴」。

大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠已經連續四屆當選全國人大代表，這是她第17...
大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠已經連續四屆當選全國人大代表，這是她第17年來到全國兩會。圖／翻攝自中國經濟周刊
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大陸全國政協委員、網易公司董事兼首席執行長丁磊雖然是兩會「新生」，已經深諳躲避圍...
大陸全國政協委員、網易公司董事兼首席執行長丁磊雖然是兩會「新生」，已經深諳躲避圍追堵截的本領。3月12日早晨9點開全體大會，他8點48分到達會場，此時，大會堂東門外廣場已經少有記者了。圖／翻攝自中國經濟周刊
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全國人大董明珠

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