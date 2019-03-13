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IMF回應RQFII資格：員工退休計劃布局大陸市場

2019-03-13 15:30聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸證監會官網日前核准國際貨幣基金（IMF人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格的批復。IMF發言人回應第一財經表示，IMF員工退休計劃（IMF SRP）以及IMF投資帳戶會尋求廣泛的投資機會，同時也是以全球分散、跨資產類別的投資組合模式來進行投資。

報導指出，IMF表示，IMF的員工退休計劃為員工退休後提供收入。在員工離開IMF後，該計劃提供終身養老年金或一次性福利。

「RQFII資格將允許IMF員工退休計劃和IMF投資帳戶獲得更廣泛的中國在岸市場投資機會，並有助於使長期投資組合更為多元化。」IMF發言人說，IMF 員工退休計劃和投資帳戶的資產是獨立管理的，即IMF對成員國的常規融資和貸款操作都與此隔離。

大陸證監會新聞發言人常德鵬之前表示，IMF是國際上最重要的國際金融組織之一，在國際金融體系中具有特殊地位和重要影響力，其投資於中國境內資本市場，有利於進一步擴大大陸資本市場開放，助推人民幣國際化，並體現出國際投資者對大陸經濟和金融市場持續健康發展的信心。

多家海外大型資管機構都曾提及，A股與全球市場的驅動因素不同，因此，增加A股的敞口可以為全球投資組合帶來可貴的多元化優勢。

摩根士丹利近期預計，隨著MSCI、富時羅素擴大納入A股，在2019年，A股被動和主動資金流入將會達到創紀錄的700億至1250億美元，並且未來10年，A股市場將擁有平均每年1,000億至2,000億美元的資金流入規模。

大陸證監會官網日前核准國際貨幣基金（IMF）人民幣合格境外機構投資者（RQFII...
大陸證監會官網日前核准國際貨幣基金（IMF）人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格的批復。照片／百度圖庫
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