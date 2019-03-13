周小川：大陸需要從日本「失去的十年」中吸取教訓

2019-03-13 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國人民銀行前行長周小川周二在倫敦表示，大陸需要從日本「失去的十年」中吸取教訓，控制未來的債務水準。

失去的十年指的是日本1990年代開始的經濟停滯時期，日本出現長達10年的經濟衰退.。

路透報導，周小川周二在倫敦查塔姆社（Chatham House）稱，大陸的債務水平過高，但大陸官方正採取措施讓經濟去槓桿化。他說，日本曾經發展得很快，可後來遭遇了所謂失去的十年，大陸經濟可能也有類似的過度負債問題，需要從歷史中吸取經驗教訓。

查塔姆社是英國規模最大、世界最著名的國際問題研究中心之一。

對於大陸的債務風險問題，中國社會科學院經濟研究所副所長張曉晶日前在「中國經濟50人論壇年會」上也表示，大陸國企槓桿率達103%，其中多為融資平台債務，國企與地方政府槓桿率合計達139.8%，二者占實體經濟部門全部債務的近六成。

張曉晶認為，國企與地方政府槓桿率風險高的成因在於政企不分、中央政府兜底（包底）以及金融體系的體制偏好等。他建議，要穩住總槓桿，需要中央政府發力，推進無效、特別是僵屍企業的破產重組，以及破除政府「包底」幻覺、糾正金融體系的偏好等。

大陸國務院總理李克強上周二在政府工作報告中表示，今年擬安排地方政府專項債券人民幣2.15兆元，比去年增加8,000億元，為重點項目建設提供資金支援，也為更好防範化解地方政府債務風險創造條件。

大陸財政部也表示，今年將較大幅度地增加地方政府專項債券規模，積極防範地方政府債務風險，並要督促高風險市縣儘快壓減隱性債務規模，降低風險債務水準。

阿波羅新聞網引述大陸經濟學者林東勝表示，面對這類隱性負債，中央政府束手無策，發行專項債只是權宜之計。他認為，大陸經濟現在是一個兩難的處境，如果限制地方政府發債，不讓他去搞基礎設施建設，經濟增速就會下降的更快，意味資產價格下跌的更快，地方政府負債反而會上升。政府去投資，政府去發展經濟，就只能依靠政府去負債。

林東勝認為，要扭轉局面，提振民營經濟是唯一出路。